  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

165'000 Franken weg Laufentalerin zockt alte Schulfreundin jahrelang ab

Sven Ziegler

12.5.2026

Das Baselbieter Strafgericht. (Archivbild)
Das Baselbieter Strafgericht. (Archivbild)
sda

Über Jahre täuschte eine Frau aus dem Laufental ihrer früheren Schulfreundin ein erfolgreiches Leben vor. Mit erfundenen Geschichten über Versicherungen, Immobilien und Vermögen erschlich sie sich schliesslich Kredite von mehr als 160'000 Franken. Nun wurde die 58-Jährige verurteilt.

Sven Ziegler

12.05.2026, 09:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine 58-jährige Frau aus dem Laufental erschlich sich von einer früheren Schulfreundin insgesamt rund 165'000 Franken.
  • Die Angeklagte täuschte unter anderem eine hohe Lebensversicherung und finanzielle Sicherheiten vor, die gar nicht existierten.
  • Das Strafgericht Baselland verurteilte die Frau wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrfacher Urkundenfälschung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe.
Mehr anzeigen

Als sich zwei frühere Schulfreundinnen Jahre nach ihrer gemeinsamen Zeit in der Ostschweiz wieder begegneten, ahnte eine der beiden offenbar nicht, worauf sie sich einliess. Wie die «bz Basel» berichtet, präsentierte sich die heute 58-jährige Frau aus dem Laufental als erfolgreiche Psychologin mit Eigentumswohnung und sportlichem Ehrgeiz. Vor Gericht räumte sie später ein, dass grosse Teile dieser Selbstdarstellung erfunden gewesen seien.

Spätestens ab 2019 nahm der Fall eine strafrechtlich relevante Wendung. Die Frau bat ihre ehemalige Bekannte damals um finanzielle Hilfe. Wegen angeblich ausbleibender Zahlungen einer Krankentaggeldversicherung brauche sie dringend Geld. Aus den zunächst gefragten 10'000 Franken wurden beim persönlichen Treffen laut Anklage rasch 15'000 Franken.

Um Vertrauen zu schaffen, präsentierte die Beschuldigte laut Gericht erfundene Sicherheiten. Dazu gehörte unter anderem eine angebliche Lebensversicherung über 850'000 Franken. Tatsächlich existierte diese Absicherung nicht. Auch die behaupteten Taggeldzahlungen standen nie in Aussicht. Die Versicherung hatte zuvor festgestellt, dass die Frau gar kein relevantes Einkommen erzielt hatte.

Gefälschte Erbbescheinigung vorgezeigt

Trotz ausbleibender Rückzahlungen blieb der Kontakt zunächst bestehen. Die finanzielle Unterstützung nahm jedoch immer grössere Ausmasse an. Insgesamt überwies die Schulfreundin der Angeklagten schliesslich rund 165'000 Franken.

Besonders schwer wog vor Gericht laut «bz Basel» eine gefälschte Erbbescheinigung. Damit sollte der Eindruck entstehen, die Schulfreundin sei im Todesfall der Schuldnerin als Begünstigte einer Lebensversicherung eingetragen.

Die Richter hielten zudem fest, dass die Frau bereits seit vielen Jahren in schwierigen finanziellen Verhältnissen gelebt habe. Bereits 2011 war sie in der Ostschweiz wegen Veruntreuung verurteilt worden. Diese Vorstrafe durfte bei der Strafzumessung zwar nicht mehr direkt berücksichtigt werden, floss laut Gericht aber in die Einschätzung ihres künftigen Verhaltens ein.

Das Strafgericht Baselland verurteilte die 58-Jährige schliesslich wegen gewerbsmässigen Betrugs sowie mehrfacher Urkundenfälschung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 30 Monaten. Davon wurden 24 Monate bedingt ausgesprochen, sechs Monate muss sie absitzen.

Zusätzlich muss die Frau Verfahrens- und Gerichtskosten von mehr als 10'000 Franken übernehmen. Die Rückzahlung der über 160'000 Franken hatte sie bereits anerkannt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Mehr aus der Schweiz

Jährliche Aktion. Spatz bleibt Nummer eins bei Schweizer Vogelzählung

Jährliche AktionSpatz bleibt Nummer eins bei Schweizer Vogelzählung

Eisheiligen vermasseln Auffahrtswoche. Winter feiert Comeback im Mai – Video zeigt Schnee in der Ostschweiz

Eisheiligen vermasseln AuffahrtswocheWinter feiert Comeback im Mai – Video zeigt Schnee in der Ostschweiz

Nächster Aufschlag kommt. So stark steigen die Krankenkassen-Prämien 2027

Nächster Aufschlag kommtSo stark steigen die Krankenkassen-Prämien 2027

Meistgelesen

Sicherheitslücken bei WhatsApp – was du jetzt tun solltest
Jedes Jahr verlierst du tausende Franken, ohne es zu merken
Jetzt werden neue Regeln bei Fahrtests für Senioren gefordert
Jetzt geht es bei Trump um Krieg, Macht und Milliarden
Winter feiert Comeback im Mai – Video zeigt Schnee in der Ostschweiz