  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mit 77 km/h in der 50er-Zone Franzose in der Schweiz geblitzt – 90'000 Franken Busse

ai-scrape

11.8.2025 - 08:59

Ein Frankzose fährt in Lausanne zuschnell. Jetzt muss er zahlen. 
Ein Frankzose fährt in Lausanne zuschnell. Jetzt muss er zahlen. 
Symbolbild: Keystone

Ein wohlhabender Geschäftsmann wurde in Lausanne mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt und muss nun eine Strafe von 90'000 Franken zahlen. Die Berechnung der Strafe basiert auf seinem Vermögen und Einkommen.

Samuel Walder

11.08.2025, 08:59

11.08.2025, 09:00

KIeine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein französischer Geschäftsmann wurde in Lausanne mit 77 km/h in einer 50er-Zone geblitzt.
  • Jetzt wurde er zu insgesamt 90'000 Franken Strafe verurteilt.
  • Die Waadtländer Justiz legte 40 Tagessätze à 2000 Franken als bedingte Strafe plus eine sofortige Busse von 10'000 Franken fest. 
Mehr anzeigen

Ein wohlhabender Geschäftsmann aus Frankreich wurde in Lausanne wegen einer Geschwindigkeitsübertretung mit einer hohen Geldstrafe belegt. Der Mann, der zu den 300 reichsten Personen des Landes zählt, wurde mit 77 km/h in einer 50er-Zone geblitzt. Die Waadtländer Justiz verhängte eine Strafe von 90'000 Franken, die auf seinem Vermögen und Einkommen basiert.  

Der Fall, über den die Zeitung «24 Heures» berichtete, zeigt, wie das Schweizer Rechtssystem bei der Berechnung von Geldstrafen vorgeht. Der Geschäftsmann war bereits zuvor mit einer Strafe von 60'000 Franken belegt worden, zu der eine zusätzliche Geldstrafe von 10'000 Franken kam. Sein Vermögen wird auf mehrere Hundert Millionen Franken geschätzt, was die hohe Strafe erklärt.

Strafe an Einkommen angepasst

Die Berechnung der Strafe erfolgte durch einen Staatsanwalt des Bezirks Lausanne, der 40 Tagessätze zu je 2000 Franken festlegte, was eine bedingte Strafe von 80'000 Franken ergibt. Zusätzlich muss der Mann eine sofortige Busse von 10'000 Franken zahlen. Diese Berechnungen basieren auf Artikel 34 des Schweizer Strafgesetzbuches, der die Tagessätze regelt.

Vincent Derouand, der Kommunikationschef der Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber der Zeitung, dass der Richter den Betrag der Strafe nach der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des Täters festlegt. Dabei werden Einkommen, Vermögen, Lebensweise und Unterhaltspflichten berücksichtigt.

Bei einer bedingten Strafe kann der Richter eine zusätzliche Busse von bis zu 10'000 Franken verhängen.

Meistgelesen

Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
13-Jährige teilt auf WhatsApp private Infos mit Tausenden
Bär stürmt Haus – doch damit hat er nicht gerechnet
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen
Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern

Mehr aus dem Ressort

Grossbetrieb für Einsatzkräfte. Zahlreiche Bergunfälle fordern mehrere Tote

Grossbetrieb für EinsatzkräfteZahlreiche Bergunfälle fordern mehrere Tote

Am Donnerstag dann der Umschwung. Bund warnt vor Hitze und Bränden – Hochsommer-Hammer hat die Schweiz im Griff

Am Donnerstag dann der UmschwungBund warnt vor Hitze und Bränden – Hochsommer-Hammer hat die Schweiz im Griff

Nach 50 Jahren. Luzerner Shopping-Center führt Parkgebühren ein – wegen Kantonsbeamten

Nach 50 JahrenLuzerner Shopping-Center führt Parkgebühren ein – wegen Kantonsbeamten