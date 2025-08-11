Ein Frankzose fährt in Lausanne zuschnell. Jetzt muss er zahlen. Symbolbild: Keystone

Ein wohlhabender Geschäftsmann wurde in Lausanne mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt und muss nun eine Strafe von 90'000 Franken zahlen. Die Berechnung der Strafe basiert auf seinem Vermögen und Einkommen.

KIeine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein französischer Geschäftsmann wurde in Lausanne mit 77 km/h in einer 50er-Zone geblitzt.

Jetzt wurde er zu insgesamt 90'000 Franken Strafe verurteilt.

Die Waadtländer Justiz legte 40 Tagessätze à 2000 Franken als bedingte Strafe plus eine sofortige Busse von 10'000 Franken fest. Mehr anzeigen

Ein wohlhabender Geschäftsmann aus Frankreich wurde in Lausanne wegen einer Geschwindigkeitsübertretung mit einer hohen Geldstrafe belegt. Der Mann, der zu den 300 reichsten Personen des Landes zählt, wurde mit 77 km/h in einer 50er-Zone geblitzt. Die Waadtländer Justiz verhängte eine Strafe von 90'000 Franken, die auf seinem Vermögen und Einkommen basiert.

Der Fall, über den die Zeitung «24 Heures» berichtete, zeigt, wie das Schweizer Rechtssystem bei der Berechnung von Geldstrafen vorgeht. Der Geschäftsmann war bereits zuvor mit einer Strafe von 60'000 Franken belegt worden, zu der eine zusätzliche Geldstrafe von 10'000 Franken kam. Sein Vermögen wird auf mehrere Hundert Millionen Franken geschätzt, was die hohe Strafe erklärt.

Strafe an Einkommen angepasst

Die Berechnung der Strafe erfolgte durch einen Staatsanwalt des Bezirks Lausanne, der 40 Tagessätze zu je 2000 Franken festlegte, was eine bedingte Strafe von 80'000 Franken ergibt. Zusätzlich muss der Mann eine sofortige Busse von 10'000 Franken zahlen. Diese Berechnungen basieren auf Artikel 34 des Schweizer Strafgesetzbuches, der die Tagessätze regelt.

Vincent Derouand, der Kommunikationschef der Staatsanwaltschaft, erklärte gegenüber der Zeitung, dass der Richter den Betrag der Strafe nach der persönlichen und wirtschaftlichen Situation des Täters festlegt. Dabei werden Einkommen, Vermögen, Lebensweise und Unterhaltspflichten berücksichtigt.

Bei einer bedingten Strafe kann der Richter eine zusätzliche Busse von bis zu 10'000 Franken verhängen.