Olivier Botteron, Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, geht frühzeitig in Rente. (Archivbild) sda

Der Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, wird per 1. Juli 2026 in den Ruhestand treten. Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund von Skandalen innerhalb der Polizei und anstehenden Reformen.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Olivier Botteron führt die Stadtpolizei Lausanne seit 2018.

Er kündigte an, per Juli 2026 frühzeitig in Pension zu gehen.

Zuletzt erschütterten Chat-Skandale und Todesfälle im Umfeld von Festnahmen das Korps. Mehr anzeigen

Der Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, will per 1. Juli 2026 frühzeitig in den Ruhestand treten. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Skandale und anstehender Reformen.

«Die kommenden Monate werden es dem Polizeichef ermöglichen, die Weichen zu stellen, damit sein Nachfolger die langfristig geplanten Reformen fortsetzen kann», schreibt die Stadt Lausanne am Dienstag in einer Medienmitteilung. Der 59-jährige Botteron leitet die Polizei von Lausanne seit 2018.

In den letzten Monaten musste er sich mit mehreren Krisen auseinandersetzen. Ende August hatte die Stadtverwaltung von Lausanne die Existenz von zwei WhatsApp-Gruppen aufgedeckt, in denen rassistische, sexistische, antisemitische oder diskriminierende Nachrichten zwischen Lausanner Polizisten ausgetauscht wurden. Daraufhin wurden acht Suspendierungen ausgesprochen.

Die Lausanner Polizei stand auch nach Todesfällen im Zusammenhang mit Festnahmen in der Kritik.