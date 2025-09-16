Nach Rassismus-SkandalenLausanner Polizeikommandant tritt zurück
SDA
16.9.2025 - 15:36
Der Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, wird per 1. Juli 2026 in den Ruhestand treten. Der Entscheid fällt vor dem Hintergrund von Skandalen innerhalb der Polizei und anstehenden Reformen.
Keystone-SDA
16.09.2025, 15:36
SDA
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Olivier Botteron führt die Stadtpolizei Lausanne seit 2018.
Er kündigte an, per Juli 2026 frühzeitig in Pension zu gehen.
Zuletzt erschütterten Chat-Skandale und Todesfälle im Umfeld von Festnahmen das Korps.
Der Kommandant der Stadtpolizei Lausanne, Olivier Botteron, will per 1. Juli 2026 frühzeitig in den Ruhestand treten. Diese Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund wiederholter Skandale und anstehender Reformen.
«Die kommenden Monate werden es dem Polizeichef ermöglichen, die Weichen zu stellen, damit sein Nachfolger die langfristig geplanten Reformen fortsetzen kann», schreibt die Stadt Lausanne am Dienstag in einer Medienmitteilung. Der 59-jährige Botteron leitet die Polizei von Lausanne seit 2018.