Berner Porsche-Fahrer (19) lässt Motor aufheulen – und kassiert Busse

Ein junger Mann muss eine Geldstrafe zahlen, nachdem er spätabends in Bern mit seinem Porsche unnötigen Lärm verursacht hat. Die Behörden ahnden das Verhalten als Verstoss gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Dominik Müller

Ein 19-jähriger Porsche-Fahrer in Bern ist kürzlich mit einer Geldstrafe belegt worden, weil er an einer Ampel den Motor seines Fahrzeugs unnötig laut aufheulen liess. Der Vorfall ereignete sich spätabends, als der junge Mann offenbar ungeduldig auf die Grünphase wartete. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern verurteilte ihn dafür per Strafbefehl, wie «20 Minuten» berichtet.

Die Strafe für den jungen Fahrer beläuft sich auf 300 Franken, mit der Möglichkeit einer dreitägigen Freiheitsstrafe bei Nichtzahlung. Zusätzlich muss er 200 Franken an Gebühren entrichten, was die Gesamtsumme auf 500 Franken erhöht.

Vermeidbarer Lärm, wie das Aufheulen des Motors im Leerlauf oder das schnelle Beschleunigen, ist laut Verkehrsregelnverordnung untersagt. Im Januar 2025 wurde die Liste der verbotenen Geräusche erweitert, um auch das absichtliche Erzeugen von Knallgeräuschen mit Auspuffanlagen zu verbieten. Bei Verstössen drohen Geldstrafen von bis zu 10'000 Franken.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.