Im Val da Fain am Piz Alv bei Pontresina hat am Samstagabend eine Lawine einen Teil einer Skitourengruppe erfasst. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere wurde verletzt. Die vierköpfige Gruppe stammte aus der Slowakei.
Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ging die Alarmmeldung kurz nach 17.30 Uhr bei der Rega-Zentrale ein. Ein Mitglied der Gruppe setzte den Notruf ab. Bei einem Suchflug entdeckte die Rega einen verletzten Mann, der sich selbst aus den Schneemassen befreien konnte. Ein Helikopter flog ihn ins Spital Oberengadin nach Samedan.
Ein weiterer Mann wurde von der Lawine verschüttet. Die Rettungskräfte konnten den 53-Jährigen im Verlauf der Suchaktion nur noch tot bergen. Im Einsatz standen Hundeführer der alpinen Rettung sowie zwei Rega-Helikopter. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Lawinenunfall zusammen mit der Staatsanwaltschaft ab.