Bei Pontresina GR Lawine erfasst Skitouren-Gruppe am Piz Alv – ein Mann (53) tot

Petar Marjanović

1.2.2026

Am Samstagabend ist im Val da Fain, am Piz Alv in Pontresina ein Teil einer slowakischen Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. 
Am Samstagabend ist im Val da Fain, am Piz Alv in Pontresina ein Teil einer slowakischen Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. 
Kapo GR

Eine Lawine hat am Samstagabend im Gebiet Piz Alv bei Pontresina eine Skitourengruppe überrascht. Für einen 53-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät, ein weiterer Tourengänger wurde verletzt.

Petar Marjanović

01.02.2026, 14:51

01.02.2026, 15:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Val da Fain am Piz Alv bei Pontresina hat am Samstagabend eine Lawine einen Teil einer slowakischen Skitourengruppe erfasst.
  • Eine Person kam ums Leben, eine weitere wurde verletzt und von der Rega ins Spital Oberengadin nach Samedan geflogen.
  • Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Unfall zusammen mit der Staatsanwaltschaft ab.
Mehr anzeigen

Im Val da Fain am Piz Alv bei Pontresina hat am Samstagabend eine Lawine einen Teil einer Skitourengruppe erfasst. Eine Person kam dabei ums Leben, eine weitere wurde verletzt. Die vierköpfige Gruppe stammte aus der Slowakei.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, ging die Alarmmeldung kurz nach 17.30 Uhr bei der Rega-Zentrale ein. Ein Mitglied der Gruppe setzte den Notruf ab. Bei einem Suchflug entdeckte die Rega einen verletzten Mann, der sich selbst aus den Schneemassen befreien konnte. Ein Helikopter flog ihn ins Spital Oberengadin nach Samedan.

Ein weiterer Mann wurde von der Lawine verschüttet. Die Rettungskräfte konnten den 53-Jährigen im Verlauf der Suchaktion nur noch tot bergen. Im Einsatz standen Hundeführer der alpinen Rettung sowie zwei Rega-Helikopter. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den Lawinenunfall zusammen mit der Staatsanwaltschaft ab.

