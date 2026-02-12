  1. Privatkunden
Nach Lawinenabgang Lötschental von der Aussenwelt abgeschnitten

Sven Ziegler

12.2.2026

Im Lötschental ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. (Symbolbild)
Im Lötschental ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. (Symbolbild)
sda

Ein Lawinenabgang in der Nähe von Ferden VS hat am Donnerstag das Lötschental von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Talstrasse bleibt vorerst gesperrt, wie die Kantonspolizei Wallis bestätigt.

Redaktion blue News

12.02.2026, 13:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nähe von Ferden VS ist eine Lawine niedergegangen und hat das Lötschental abgeschnitten.
  • Die Talstrasse ist gemäss Kantonspolizei Wallis bis auf Weiteres gesperrt.
  • Wie lange die Sperre dauert, ist derzeit noch unklar.
Mehr anzeigen

Eine Lawine ist am Donnerstag in der Nähe des Walliser Dorfs Ferden niedergegangen und hat die Verkehrsverbindung ins Lötschental unterbrochen. Wie die Kantonspolizei Wallis auf Anfrage von watson bestätigt, wurde die Talstrasse aus Sicherheitsgründen umgehend gesperrt.

Das Tal ist damit vorläufig von der direkten Zufahrt abgeschnitten. Angaben zu möglichen Verletzten oder Sachschäden lagen zunächst nicht vor. Die Behörden klären derzeit die Lage vor Ort ab und prüfen, wann eine Wiederöffnung der Strasse möglich ist.

Wie lange die Sperrung andauern wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. 

