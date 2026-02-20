Deutscher Baron stirbt bei Lawinen-Abgang in Graubünden

Felix Freiherr zu Knyphausen verstarb im Bündnerland. Kapo GR / Stadt Dortmund

Tragödie in den Alpen: Ein deutscher Baron ist bei einem Lawinenabgang in Graubünden ums Leben gekommen. Sein 15-jähriger Sohn konnte gerettet werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der deutsche Baron Felix Freiherr zu Knyphausen ist bei einem Lawinenabgang in Graubünden tödlich verunglückt.

Der 49-Jährige war mit seinem Sohn abseits der Pisten unterwegs, als die Lawine niederging.

Der 15-Jährige überlebte und wurde nach der Bergung ins Spital gebracht. Mehr anzeigen

Ein Lawinenunglück in den Alpen hat ein prominentes Todesopfer gefordert. Ein 49-jähriger deutscher Baron ist in Graubünden von einer Lawine erfasst worden und noch am Berg gestorben. Sein 15-jähriger Sohn überlebte das Unglück.

Der Lawinenabgang ereignete sich am Dienstagnachmittag in den Bündner Alpen, als Felix Freiherr zu Knyphausen gemeinsam mit seinem Sohn und weiteren Wintersportlern abseits der markierten Pisten unterwegs war. Plötzlich lösten sich die Schneemassen und verschütteten die Gruppe. Augenzeugen setzten umgehend den Notruf ab.

Wie Medienberichte unter Berufung auf die Familie bestätigen, handelt es sich beim Opfer um den Schlossherrn von Schloss Bodelschwingh in Dortmund. Angehörige werden derzeit von einem Care-Team betreut.

Ermittlungen laufen weiter

Die Rettungsaktion lief unter schwierigen Bedingungen. Gemäss Angaben der Einsatzkräfte standen zwei Helikopter der Rega, ein Helikopter von Swiss Helicopter, Bergretter, Mitarbeitende der Bergbahnen sowie Helfer vor Ort im Einsatz. Der 15-jährige Sohn konnte rechtzeitig geborgen werden und wurde mit dem Rettungsdienst Mittelbünden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht. Er blieb nach bisherigen Erkenntnissen körperlich unverletzt.

Für den 49-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche der Bergretter verstarb er noch am Unglücksort.

Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Nach den bisherigen Informationen waren die Wintersportler im freien Gelände unterwegs. In den Alpen herrscht derzeit aufgrund von Neuschnee und Wind verbreitet erhöhte Lawinengefahr, weshalb Behörden eindringlich vor Fahrten abseits gesicherter Pisten warnen.