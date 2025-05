Der Eiger mit seiner berühmten Nordwand von der Kleinen Scheidegg aus. (Archivbild) Keystone

Eine Lawine hat am Samstagmittag am Eiger im Berner Oberland mehrere Personen verschüttet. Ein Grosseinsatz mit zahlreichen Rettungskräften ist im Gang, wie die Berner Kantonspolizei am Samstagnachmittag mitteilte.

Keystone-SDA SDA

Es würden verschüttete Personen gesucht, steht in der Mitteilung, welche die Polizei auf der Kurznachrichtenplattform X veröffentlichte. Die Polizei stellte weitere Informationen in Aussicht.

Der Eiger ist ein fast 4000 Meter hoher Berg unweit der Grenze der Kantone Bern und Wallis. In der Nähe liegen die Berner Oberländer Touristenorte Grindelwald und Lauterbrunnen respektive Wengen.