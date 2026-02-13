Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz

Am Freitag ist im Skigebiet von Adelboden im Berner Oberland in der Nähe des Lueglilifts eine Lawine niedergegangen. Der Lawinenabgang ereignete sich gemäss Augenzeugen ausserhalb der markierten Skipiste.
Nach Angaben eines Augenzeugen vor Ort gegenüber «20 Minuten» standen kurz nach dem Ereignis zwei Helikopter im Einsatzgebiet. Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega bestätigte auf Anfrage der Gratiszeitung, dass einer ihrer Helikopter aufgrund eines Lawinenniedergangs in Adelboden im Einsatz steht. Weitere Details zu möglichen Verletzten oder Verschütteten lagen zunächst nicht vor.
Unklar ist derzeit, ob sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs Personen im betroffenen Hangbereich aufhielten. Ebenfalls offen ist, ob die Lawine spontan ausgelöst wurde oder ob Wintersportler im Gelände unterwegs waren. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.
Eine Anfrage von «20 Minuten» bei der Kantonspolizei Bern zu möglichen Betroffenen und zum genauen Hergang des Ereignisses war am frühen Nachmittag noch hängig. Weitere Informationen werden erwartet.