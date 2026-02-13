  1. Privatkunden
Suchaktion läuft Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz

Sven Ziegler

13.2.2026

Auch die Rega steht aktuell im Einsatz  (Symbolbild)
sda

Im Skigebiet von Adelboden ist am Freitag eine Lawine abgegangen. Beim Lueglilift läuft eine Suchaktion, ein Helikopter der Rega steht im Einsatz. Ob Personen betroffen sind, ist noch unklar.

Redaktion blue News

13.02.2026, 12:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Adelboden ist am Freitag beim Lueglilift eine Lawine abgegangen.
  • Die Rega bestätigt einen Helikopter-Einsatz im betroffenen Gebiet.
  • Ob sich Menschen im Lawinenhang befanden, ist derzeit noch offen.
Mehr anzeigen

Am Freitag ist im Skigebiet von Adelboden im Berner Oberland in der Nähe des Lueglilifts eine Lawine niedergegangen. Der Lawinenabgang ereignete sich gemäss Augenzeugen ausserhalb der markierten Skipiste.

Nach Angaben eines Augenzeugen vor Ort gegenüber «20 Minuten» standen kurz nach dem Ereignis zwei Helikopter im Einsatzgebiet. Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega bestätigte auf Anfrage der Gratiszeitung, dass einer ihrer Helikopter aufgrund eines Lawinenniedergangs in Adelboden im Einsatz steht. Weitere Details zu möglichen Verletzten oder Verschütteten lagen zunächst nicht vor.

Unklar ist derzeit, ob sich zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs Personen im betroffenen Hangbereich aufhielten. Ebenfalls offen ist, ob die Lawine spontan ausgelöst wurde oder ob Wintersportler im Gelände unterwegs waren. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.

Eine Anfrage von «20 Minuten» bei der Kantonspolizei Bern zu möglichen Betroffenen und zum genauen Hergang des Ereignisses war am frühen Nachmittag noch hängig. Weitere Informationen werden erwartet.

