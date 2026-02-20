2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee

Gletscher 3000 Glacier 3000 liegt auf 3000 m Höhe. Hier hat sich der Schnee in diesem Winter auf mehr als 8,4 Meter Höhe aufgetürmt. Bild: Glacier 3000 Arbeite müssen den Zugang zu einem Gebäude freischaufeln. Bild: Glacier 3000 Die Schneeschicht ist so gross wie zwei Männer! Der Schnee liegt höher, als zwei Männer übereinander. Bild: Glacier 3000 Ins Restaurant geht es erst wieder, nachdem die Tür freigeschaufelt ist. Bild: Glacier 3000 Auch den Shop müssen die Mitarbeiter von Glacier 3000 freiräumen. Bild: Glacier 3000 Ein Pistenarbeiter kämpft sich ins Gebäude, bevor die Schneemauer beseitigt ist. Bild: Glacier 3000 Gletscher 3000 Glacier 3000 liegt auf 3000 m Höhe. Hier hat sich der Schnee in diesem Winter auf mehr als 8,4 Meter Höhe aufgetürmt. Bild: Glacier 3000 Arbeite müssen den Zugang zu einem Gebäude freischaufeln. Bild: Glacier 3000 Die Schneeschicht ist so gross wie zwei Männer! Der Schnee liegt höher, als zwei Männer übereinander. Bild: Glacier 3000 Ins Restaurant geht es erst wieder, nachdem die Tür freigeschaufelt ist. Bild: Glacier 3000 Auch den Shop müssen die Mitarbeiter von Glacier 3000 freiräumen. Bild: Glacier 3000 Ein Pistenarbeiter kämpft sich ins Gebäude, bevor die Schneemauer beseitigt ist. Bild: Glacier 3000

Heftige Schneefälle und starker Wind haben in den Alpen enorme Schneemassen angehäuft. Auf dem Glacier 3000 wurden innert einer Woche über 1,8 Meter Neuschnee gemessen – Lawinensprengungen laufen seit Tagen im Dauereinsatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Glacier 3000 sind innert sieben Tagen über 184 Zentimeter Neuschnee gefallen und Verwehungen türmten sich teils bis zu vier Meter hoch auf.

Die Lawinengefahr bleibt im Wallis und in Graubünden gross, vielerorts gilt weiterhin Gefahrenstufe 4 von 5.

Eine Lawine beschädigte zudem ein Restaurant bei Morgins, während Skigebiete Lawinen sprengen, um ihre Anlagen zu sichern. Mehr anzeigen

Dumpfe Detonationen hallen derzeit regelmässig durchs Chablais: Mit Präventivsprengungen versuchen Sicherheitsdienste, die Lawinengefahr in den Bergen zu reduzieren. Nach intensiven Schneefällen und starkem Wind bleibt die Lage in vielen Alpenregionen angespannt.

Wie das Skigebiet Glacier 3000 in Les Diablerets mitteilt, sind in den vergangenen sieben Tagen mehr als 184 Zentimeter Schnee gefallen. In Kombination mit kräftigen Winden entstanden massive Schneeansammlungen und Verwehungen von bis zu vier Metern Höhe. Besonders eindrücklich: Eine rund 2,5 Meter hohe Kabine des Skilifts Tsanfleuron wurde vollständig von den Schneemassen begraben.

Seit Beginn der Saison haben sich auf rund 3000 Metern Höhe insgesamt etwa 8,4 Meter Schnee angesammelt. Der starke Wind zwang die Betreiber, den Betrieb von Montag bis Mittwoch einzustellen. Erst danach konnten die Teams mit aufwendigen Räumungsarbeiten an Anlagen und Gebäuden beginnen, um eine mögliche Wiedereröffnung – je nach Wetterlage – bereits am Wochenende vorzubereiten. CEO Bernhard Tschannen spricht trotz der schwierigen Woche von einer «positiven» Saisonmitte mit aussergewöhnlich guten Schneeverhältnissen.

Lawinengefahr weiterhin erheblich

Die Gefahr bleibt jedoch hoch. Laut Gefahrenkarte von MeteoSchweiz herrscht in Teilen des Wallis und in Graubünden weiterhin grosse Lawinengefahr, vielerorts gilt Stufe 4 von 5. Im Skigebiet Glacier 3000 besteht diese Gefahrenstufe bereits seit rund zehn Tagen. Um Strassen, Anlagen und Pisten zu sichern, wurden gezielt Lawinen künstlich ausgelöst und Hänge oberhalb des Skigebiets stabilisiert – unter anderem zum Schutz der Strasse zum Col du Pillon sowie für sichere Nachtarbeiten der Pistenfahrzeuge.

Gemäss der Gefahrenkarte von MeteoSchweiz bleibt die Lawinengefahr im Wallis und in Graubünden gross und in den Bergen erheblich. SwissTopo/ MétéoSuisse.

Auch auf der gegenüberliegenden Seite des Chablais im Wallis zeigt sich die Natur von ihrer zerstörerischen Seite. Am 18. Februar beschädigte eine Lawine das Restaurant Tovassière oberhalb von Morgins schwer. Das Betreiberteam schrieb auf Facebook, man sei «fassungslos» über die Katastrophe, die nicht nur ein Gebäude, sondern über hundert Jahre Geschichte getroffen habe.

Angesichts der Gefahr spontaner Lawinenabgänge raten Behörden und Skigebiete eindringlich dazu, ausschliesslich auf markierten und gesicherten Pisten zu bleiben und Unfallorte zu meiden. Laut MeteoSchweiz soll der Schneefall erst am Wochenende nachlassen und allmählich sonnigeren Abschnitten weichen.