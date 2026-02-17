Bund ruft höchste Lawinen-Gefahrenstufe aus – das musst du jetzt wissen

Im Norden und im Wallis hat der anhaltende Schneefall zusammen mit kräftigem Wind grosse Schneeverwehungen entstehen lassen. (Archivbild) KEYSTONE

In mehreren Regionen der Alpen herrscht akute Lawinengefahr. Im Wallis sind Strassen und Bahnlinien gesperrt, teils wurden Bewohner evakuiert. Eine Übersicht zur Lage.

In weiten Teilen der Schweizer Alpen herrscht derzeit die höchste Lawinengefahrenstufe.

Mehrer Strassen und Bahnlinien sind gesperrt.

In Orsières wurden rund 50 Personen evakuiert.

Eine Übersicht zeigt, wo die Lawinengefahr derzeit am höchsten ist – und wie angespannt die Lage in den betroffenen Regionen bleibt.

In den vergangenen Tagen sind in der Schweiz mehrere Lawinen niedergegangen. Eine Übersicht über die jüngsten Ereignisse:

Welche Strassen, Täler und Zuglinien sind momentan gesperrt?

Wegen erhöhter Lawinengefahr ist im Oberwallis der Verkehr an mehreren Stellen unterbrochen.

Im Goms sind sowohl die Strasse zwischen Niederwald und Obergesteln als auch die Bahnlinie der Matterhorn-Gotthard-Bahn gesperrt. Damit ruht auch der Autoverlad zwischen Realp und Oberwald. In Oberwald können die Züge derzeit nicht weiterfahren.

Im Saastal bleibt die Kantonsstrasse zwischen Saas-Balen und Stalden seit Montagabend geschlossen – betroffen sind damit sämtliche Dörfer ab Saas-Balen, einschliesslich Saas-Fee. Zahlreiche touristische Einrichtungen mussten ebenfalls den Betrieb einstellen.

Gesperrt ist ausserdem die Strasse ins Lötschental.

Wo ist die Gefahr aktuell am grössten?

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) hat die Lawinenwarnung für die Schweiz verschärft. Im Wallis gilt inzwischen die höchste Gefahrenstufe 5 von 5, akute Lawinengefahr. In den übrigen Alpen bleibt die Lage ebenfalls kritisch: Hier gilt weiterhin die Gefahrenstufe 4.

In weiten Teilen der Schweizer Alpen herrscht sehr grosse Lawinengefahr. Screenshot Lawinenbulletin

Warum ist die Situation so kritisch?

Im Norden und im Wallis hat der anhaltende Schneefall zusammen mit kräftigem Wind grosse Schneeverwehungen entstehen lassen. Diese frischen Triebschneepakete gelten laut dem Lawinenbulletin des SLF als besonders instabil: Schon geringe Belastungen können Lawinen auslösen, teils geraten sie auch von selbst ins Rutschen. Werden tiefere Schichten erfasst, können die Lawinen sehr gross werden.

Wo mussten Menschen evakuiert werden?

In der Gemeinde Orsières im Unterwallis mussten am Montag rund 50 Personen ihre Häuser vorsorglich verlassen. Der Evakuierungsbefehl gilt mindestens bis Mittwochmorgen. Betroffen sind mehrere Gebäude in La Fouly sowie die Weiler Le Clou, Les Granges und das Dorf Ferret. Wie die Gemeinde mitteilt, handelt es sich um eine präventive Massnahme wegen der aktuellen Unwettersituation und der erwarteten starken Niederschläge. Sämtliche Betroffenen konnten informiert und sicher untergebracht werden. Nur wenige Gebäude liegen in der roten Gefahrenzone und sind akut lawinengefährdet. Etwa 30 weitere betroffene Häuser weiter oben im Tal sind im Winter ohnehin nicht bewohnt oder zugänglich.

Wo kam es bereits zu Lawinen?

Am Donnerstagmittag hat eine Lawine bei Goppenstein VS eine Talstrasse verschüttet.

Lawinenniedergang um 11:40 Uhr bei der Rotloiwigalerie (Goppenstein) Strasse Ferden–Goppenstein–Steg gesperrt.



Letzte Aufräumarbeiten laufen, Strasse ab 19:00 Uhr wieder offen.



Keine Fahrzeuge betroffen, keine Verletzten. pic.twitter.com/nLk1cB98bd — Polizei Wallis (@PolizeiWallis) February 12, 2026

Am Montagmorgen ging ebenfalls bei Goppenstein eine Lawine nieder und führte zu einer Zugentgleisung. Fünf Personen wurden verletzt. Die Bahnstrecke zwischen Goppenstein und Brig ist unterbrochen – vermutlich bis Samstag. Am Donnerstagmittag hat zudem eine Lawine bei Goppenstein eine Talstrasse verschüttet.