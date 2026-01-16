  1. Privatkunden
Drama bei Chamoson VS Skitourengänger stirbt in Lawine – zwei weitere Personen verletzt

Sven Ziegler

16.1.2026

In dieser Lawine kam der Mann ums Leben.
In dieser Lawine kam der Mann ums Leben.
Kantonspolizei Wallis

Bei einem Lawinenabgang bei Chamoson im Wallis ist am Donnerstag ein 42-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt und mit Helikoptern in Spitäler geflogen.

Redaktion blue News

16.01.2026, 11:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • ei einem Lawinenabgang bei Chamoson im Wallis ist ein 42-jähriger Mann ums Leben gekommen.
  • Zwei weitere Personen wurden verletzt und per Helikopter in Spitäler geflogen.
  • Die Behörden warnen angesichts der aktuellen Lawinensituation erneut vor erhöhter Gefahr.
Mehr anzeigen

Bei einem Lawinenunglück im Wallis ist am Donnerstag ein 42-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Das teilt die Kantonspolizei Wallis mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Gebiet der Pointe de Chemo auf dem Gemeindegebiet von Chamoson. Eine Gruppe von vier Skitourengängern befand sich auf der Ostflanke des Berges auf rund 2500 Metern Höhe, als sich während der Abfahrt eine Lawine löste. Drei Personen wurden von den Schneemassen mitgerissen.

Der vierte Teilnehmer alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation (KWRO) konnten die Verschütteten mit Unterstützung von zwei Helikoptern von Air-Glaciers sowie einer Maschine von Air Zermatt lokalisieren und bergen.

Für einen 42-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Massnahmen noch am Unfallort. Ein 41-jähriger Mann wurde verletzt und mit dem Helikopter ins Inselspital nach Bern geflogen. Eine 53-jährige Frau, die sich ausserhalb der Lawine befand, erlitt ebenfalls Verletzungen und wurde ins Spital nach Sitten gebracht. Alle Betroffenen sind Schweizer Staatsangehörige.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zum Unfallhergang aufgenommen.

