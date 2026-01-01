  1. Privatkunden
«Le Constellation» In dieser Bar ereignete sich die Katastrophe

Sven Ziegler

1.1.2026

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana

Augenzeugenvideo zeigt Feuer-Tragödie in Crans-Montana

In der «Le Constellation Bar» in Crans-Montana kam es an Silvester zu einem Brand. Mehrere Menschen sind ums Leben gekommen, bestätigt die Polizei.

01.01.2026

Nach der tödlichen Brandnacht in Crans-Montana rückt die Bar «Le Constellation» in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Das Lokal galt als beliebter Treffpunkt im Skiort – mit hoher Kapazität, dichtem Betrieb und gemischten Bewertungen.

Sven Ziegler

01.01.2026, 10:20

01.01.2026, 11:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bar «Le Constellation» war ein zentraler Party-Hotspot in Crans-Montana.
  • Das Lokal bot Platz für mehrere hundert Gäste und war täglich geöffnet.
  • Nach der Tragödie werden nun auch Sicherheitsfragen rund um den Betrieb geprüft.
Mehr anzeigen

Nach dem Unglück in der Silvesternacht steht jetzt die Unglücks-Bar «Le Constellation» im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Lokal befindet sich mitten in der Feriendestination Crans-Montana VS und wurde als Bar, Lounge und Café betrieben.

«Le Constellation» war täglich geöffnet. Tagsüber diente das Lokal als Café, abends als Bar und Treffpunkt für Einheimische und Gäste. Laut öffentlich zugänglichen Angaben bot der Betrieb Platz für rund 300 Personen, hinzu kamen Sitzplätze auf der Terrasse. Regelmässig legten DJs auf, Sportereignisse wurden auf mehreren Bildschirmen übertragen.

So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.
So sieht die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana VS von innen aus.
Tripadvisor

Fotos und Beschreibungen zeigen, dass der Innenraum stark von Holzelementen geprägt war. Zum Angebot gehörten zudem ein Raucher- und Shisha-Bereich. Ob sich das Feuer dadurch verstärkt ausbreitete oder wo das Feuer überhaupt ausgebrochen ist, ist bislang völlig unklar. 

Betrieben wurde Le Constellation von einem französischen Ehepaar aus Korsika, berichtet «Inside Paradeplatz». Das Paar übernahm das Lokal Mitte der 2010er-Jahre und baute in der Region weitere gastronomische Betriebe auf. In lokalen Medien wurde es zuletzt als aufstrebend beschrieben.

Sicherheit wird online schlecht bewertet

In Online-Bewertungen auf Tripadvisor wurde das Lokal unterschiedlich beurteilt. Während Gäste Lage und Atmosphäre positiv hervorhoben, äusserten andere Kritik an Organisation und Preisniveau. Auf einer Bewertungsplattform erhielt «Le Constellation» in der Kategorie Sicherheit 6,5 von 10 Punkten. Welche Kriterien dieser Bewertung zugrunde liegen und ob sie für die laufenden Ermittlungen relevant ist, ist offen.

Ein Shisha-Bereich prägte den Holzbau.
Ein Shisha-Bereich prägte den Holzbau.
Tripadvisor

Auffällig ist, dass die Social-Media-Profile der Bar kurz nach dem Ereignis nicht mehr zugänglich waren, wie «20 Minuten» berichtete. Auch hierzu machten die Behörden bislang keine Angaben.

Die Kantonspolizei Wallis untersucht derzeit die Umstände des Unglücks. Welche Rolle der Betrieb, die Infrastruktur oder organisatorische Aspekte gespielt haben könnten, ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Weitere Informationen sollen folgen.

