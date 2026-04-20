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Nach EVP-Austritt Lea Blattner wechselt nach Coming-out zu den Grünen

SDA

20.4.2026 - 07:35

Lea Blattner (in der Mitte) bei einem politischen Auftritt im Oktober 2025 in Bern. (Archiv)
Lea Blattner (in der Mitte) bei einem politischen Auftritt im Oktober 2025 in Bern. (Archiv)
Keystone

Lea Blattner verlässt nach homophoben Anfeindungen die EVP und wechselt zu den Grünen. 

Keystone-SDA

20.04.2026, 07:35

20.04.2026, 07:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lea Blattner wechselt nach ihrem Coming-out von der EVP zu den Grünen.
  • Zuvor war sie nach homophoben Drohungen aus Parteiumfeld zurückgetreten.
  • Die EVP arbeitet die Vorfälle auf und plant Massnahmen gegen Diskriminierung.
Mehr anzeigen

Die ehemalige EVP Politikerin Lea Blattner aus dem Kanton Basel-Landschaft will nach ihrem Coming-out zu den Grünen wechseln. Mitte Januar hatte sie nach homophoben Drohungen auch aus der eigenen Partei ihren Rücktritt als Co-Präsidentin der Jungen EVP bekanntgegeben.

«Meine Zeit bei der EVP hat mich stark geprägt, dafür bin ich dankbar. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie viel Raum es einnimmt, ständig die eigene Identität verteidigen zu müssen», liess sich die ehemalige Co-Präsidentin der Jungen EVP am Montagmorgen in einer Mitteilung der Grünen zitieren.

Bei der neuen Partei möchte sie nach eigener Aussage wieder Raum für lösungsorientierte Politik zurückgewinnen. Ihr Fokus liege auf einer offenen, solidarischen und nachhaltigen Gesellschaft.

Bei den Grünen freue man sich, Blattner ein neues politisches Zuhause zu geben, schrieb die Präsidentin der Grünen Allschwil-Schönenbuch, Flavia Müller. «Auch wenn unsere Farbe Grün ist, so feiern und unterstützen wir jede einzelne Farbe des Regenbogens.»

Aufarbeitung im Gang

Bei der Ex-Partei EVP läuft derzeit ein Aufarbeitungsprozess zu den Geschehnissen im Januar. Nach dem Coming-out als queere Person habe sie homophobe Drohungen und Hassnachrichten «aus Parteinähe» erhalten, begründete Blattner damals ihren Rücktritt. Wegen eines anonymen Drohbriefs erstattete die Politikerin Strafanzeige.

Mit einer gemeinsamen Aufarbeitung will die EVP nach eigenen Angaben den Schutz, das Vertrauen und einen respektvollen Umgang stärken. Geplant sei, eine unabhängige Anlaufstelle für Mitglieder zu errichten, die mit Hass, Diskriminierung oder belastenden Konflikten konfrontiert werden. Für die Aufarbeitung zog die EVP auch externe Fachpersonen bei, wie es damals hiess.

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