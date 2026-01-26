  1. Privatkunden
«Cost of Living Index» Leben in der Schweiz? Teurer als in New York

Carlotta Henggeler

26.1.2026

Zürich zählt zu den teuersten Städten der Welt. (Symbolbild).
Zürich zählt zu den teuersten Städten der Welt. (Symbolbild).
Imago

Zürich ist laut dem neuen «Cost of Living Index» die teuerste Stadt der Welt – und sie ist nicht allein: Gleich fünf weitere Schweizer Städte schaffen es unter die zehn Spitzenreiter.

Teleschau

26.01.2026, 19:14

26.01.2026, 19:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zürich ist laut dem aktuellen «Cost of Living Index» die teuerste Stadt der Welt. Die Lebenshaltungskosten sind rund 20 Prozent höher als in New York.
  • Sechs Schweizer Städte – darunter Genf, Basel, Lausanne, Lugano und Bern – befinden sich unter den zehn teuersten weltweit.
  • Der Index berücksichtigt Kosten für Lebensmittel, Nahverkehr, Restaurants und Nebenkosten, jedoch keine Mietkosten.
Mehr anzeigen

In welcher Stadt weltweit ist das Leben am teuersten? Diese Frage beantwortet die Datenbank Numbeo regelmässig in dem «Cost of Living Index».

Im aktuellen Ranking zeigt sich, dass das Leben in der Schweiz sehr teuer ist. Zürich ist demnach die teuerste Stadt der Welt, wenn es um die Lebenshaltungskosten geht. Insgesamt befinden sich mit Genf, Basel, Lausanne, Lugano und Bern sechs Schweizer Städte in den Top Ten. 

Der «Cost of Living Index» von Numbeo basiert auf Daten zu den Kosten für Lebensmittel, Nahverkehr, Restaurantbesuche und Nebenkosten wie Strom, Wasser oder Heizung.

Die Kosten fürs Wohnen fliessen jedoch nicht in den Index ein, diese werden gesondert im Numbeo Miet-Index wiedergegeben.

Für eine bessere Vergleichbarkeit haben die Autorinnen und Autoren die Lebenshaltungskosten für New York City als Grundlage genommen und mit einem Indexwert von 100 versehen. In einer Stadt mit dem Indexwert 120 ist das Leben somit 20 Prozent teurer als im Big Apple.

Schweizer Städte dominieren bei den Lebenshaltungskosten

Das die Schweiz ein teures Pflaster ist, ist kein Geheimnis. Aber, dass Schweizer Städte bei den weltweiten Lebenshaltungskosten derart dominieren, ist dann doch bemerkenswert.

Unter den ersten sieben teuersten Städten der Welt befindet sich nur George Town auf den Cayman Islands nicht in der Schweiz. Zürich erreicht einen Indexwert von 121,02, was bedeutet, dass das Leben dort um ein Fünftel teurer ist als in New York City. Es folgen Genf mit einem Indexwert von 119,8 und Basel mit 115,41. 

Die Top Ten im Überblick:

  • Zürich (121,02)
  • Genf (119,8)
  • Basel (115,41)
  • Lausanne (113,80)
  • George Town, Cayman Islands (113,74)
  • Lugano (113,12)
  • Bern (109,23)
  • Reykjavik, Island (100,89)
  • New York City, USA (100)
  • Honolulu, USA (99,25)
Mehr anzeigen

blue News war bei der Couture Fashion Night in Zürich dabei und stellte den Gästen eine einfache Frage mit überraschend vielfältigen Antworten: «Was ist für dich Luxus?»

15.04.2025

