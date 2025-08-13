  1. Privatkunden
Rückruf-Ticker Listerien in Weichkäse entdeckt – Produkt soll laut Bund keinesfalls konsumiert werden

Petar Marjanović

13.8.2025

Firmen und Behörden informieren Konsument*innen über Rückrufmeldungen, wenn Produkte gefährlich sein können.
Soeren Stache/dpa

Aktuelle Produktrückrufe und Lebensmittelwarnungen in der Schweiz: Wenn Produkte eine Gesundheitsgefahr darstellen, rufen Behörden oder Hersteller sie zurück. blue News informiert hier über aktuelle Rückrufe.

Redaktion blue News

13.08.2025, 14:06

13.08.2025, 14:31

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 13. August 2025

    Rückruf: Brie Mariotte wegen Listerien

    Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor einzelnen Chargen des französischen Käses «Brie Mariotte». In den betroffenen Produkten wurden Listerien (Listeria monocytogenes) gefunden.

    Das sind Bakterien, die bei gesunden Menschen meist nur leichte Beschwerden verursachen, für Schwangere, Neugeborene und Personen mit geschwächtem Immunsystem aber gefährlich oder sogar tödlich sein können.

    Betroffen sind die Chargen C5153087 (Verbrauchsdatum 30. Juli 2025), C5161090 (6. August 2025) und C5168135 (13. August 2025). Der Käse wurde bei verschiedenen Detailhändlern verkauft.

    Das BLV empfiehlt, diese Chargen nicht zu essen und zu entsorgen. Der Hersteller «Laiteries Réunies Genève» hat die betroffenen Produkte bereits aus dem Verkauf genommen.

    Von Listerien-Befall betroffen sind nur bestimmte Chargen mit den Daten 30. Juli, 6. August und 13. August 2025.
    ZVG
  • 12. August 2025

    Aprikosenkerne: hoher Blausäuregehalt möglich

    Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor «Aprikosenkerne süss getrocknet» der Marke Naturkost F&S Furchat und Sakir mit Mindesthaltbarkeitsdatum 31. März 2026. Das Produkt wurde bei diversen Detailhändlern verkauft und umgehend aus dem Handel genommen.

    Untersuchungen ergaben stark erhöhte Gehalte an Cyanwasserstoff (Blausäure). Diese natürliche Substanz in Aprikosenkernen kann schwere Vergiftungen verursachen.

    Das BLV rät, die betroffenen Produkte nicht zu essen. Bei Verdacht auf eine Vergiftung soll man sofort Tox Info Suisse (Tel. 145) oder eine Ärztin bzw. einen Arzt kontaktieren.

    Packung «Aprikosenkerne süss getrocknet» der Marke Naturkost F&S (200 g, aus Usbekistan) – betroffen vom Rückruf wegen zu hohem Blausäuregehalt.ChatGPT fragen
    ZVG
  • 7. August 2025

    Reinigungstücher «I AM» bei Migros

    Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor Reinigungstüchern für normale & Mischhaut der Marke I AM (Artikelnummer 5266.315, Charge 5159723). Die Tücher wurden schweizweit in Migros-Filialen sowie im Migros Online-Shop verkauft.

    In den Tüchern wurde das Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen. Es kann bei empfindlichen Personen Hautreizungen oder Infektionen verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem oder Hautverletzungen.

    Betroffene Produkte nicht verwenden. Bei Unsicherheiten nach bereits erfolgter Nutzung sollte eine Fachperson konsultiert werden.

    Reinigungstücher «I AM» für normale & Mischhaut, betroffen von Rückruf bei Migros.
    ZVG/Migros
  • 25. Juni 2025

    Rückruf wegen nicht deklariertem Allergen in Coop-Glace

    Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor «Coop Rahmglace Schokolade» in der 900-ml-Packung mit Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Februar 2027. Betroffen ist ausschliesslich dieses Datum. Die Glace wurde in Coop-Supermärkten, Coop City Warenhäusern und auf Coop.ch verkauft.

    In dem Produkt wurden nicht deklarierte Haselnüsse nachgewiesen. Für Personen mit Haselnuss-Allergie besteht eine Gesundheitsgefahr, für alle anderen ist der Konsum unbedenklich.

    Das BLV rät Allergikerinnen und Allergikern, die betroffene Glace nicht zu essen. Das Produkt wurde aus dem Verkauf genommen.

    Coop Rahmglace Schokolade 900ml.
    ZVG/Coop
