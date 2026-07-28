Noroviren in Beerenmischung tiefgefroren

Lidl ruft die tiefgekühlte Freshona Bio Beerenmischung, 300 g, zurück. In dem Produkt wurden Noroviren nachgewiesen. Betroffen sind die Mindesthaltbarkeitsdaten 25.02.2028, 26.03.2028 und 14.04.2028 mit den Lot-Nummern L250226B3, L270326B3 und L150426P3.

Noroviren können plötzliches Erbrechen, starken Durchfall sowie Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen auslösen. Die ersten Beschwerden treten meist 12 bis 48 Stunden nach dem Verzehr auf. Für Kinder, ältere und immungeschwächte Personen kann die Erkrankung schwerer verlaufen.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen empfiehlt, die betroffenen Beeren nicht zu essen. Lidl hat das Produkt aus dem Verkauf genommen.