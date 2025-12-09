  1. Privatkunden
Deutsche Staatsbürgerin Leblose Frau im Lago Maggiore bei Ascona gefunden

SDA

9.12.2025 - 20:41

Eine Frau ist im Lago Maggiore ums Leben gekommen.
Eine Frau ist im Lago Maggiore ums Leben gekommen.
Bild: KEYSTONE (Archivbild)

Im Lago Maggiore bei Ascona TI ist eine 78-jährige Frau ums Leben gekommen. Die deutsche Staatsbürgerin, die in der Region Locarno wohnte, ist mutmasslich beim Schwimmen ertrunken.

,

Keystone-SDA, Gianluca Reucher

09.12.2025, 20:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine deutsche Staatsbürgerin ist am Montag bei Ascona TI im Lago Maggiore tot aufgefunden worden.
  • Die 78-Jährige wohnte in der Region Locarno und war nicht ins öffentliche Strandbad Ascona zurückgekehrt.
  • Die Polizei vermutet, dass die Frau beim Schwimmen ertrank.
Mehr anzeigen

Eine 78-jährige Frau ist am Montag bei Ascona TI im Lago Maggiore ums Leben gekommen. Die Frau war gemäss Informationen der Tessiner Kantonspolizei deutsche Staatsbürgerin, wohnte aber in der Region Locarno.

Der Notruf sei am Montag kurz vor 10.30 Uhr eingegangen, weil die Schwimmerin nicht ins öffentliche Strandbad Ascona zurückkehrte, heisst es in einer Medienmitteilung der «Tessiner Kantonspolizei». Gemäss einer ersten Einschätzung der Polizei sei die Frau beim Schwimmen ertrunken.

Bei der Suche nach der 78-Jährigen habe neben der Tessiner Kantonspolizei auch die Kommunalpolizei Ascona geholfen. Der Leichnam der Frau wurde kurz vor 15.30 Uhr in der Nähe des Porto Patriziale von Ascona gefunden.

