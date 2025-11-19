  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Leckr nid dä Wärbig» Burgerkette irritiert mit Werbe-Slogan – und spricht von «welscher Ungeschicklichkeit»

Noemi Hüsser

19.11.2025

Die Werbekampagne für den «Big Z»-Burger von Holy Cow funktionierte in der Deutschschweiz nicht so gut wie in der Westschweiz.
Die Werbekampagne für den «Big Z»-Burger von Holy Cow funktionierte in der Deutschschweiz nicht so gut wie in der Westschweiz.
Website Holy Cow

Die Burgerkette Holy Cow will in der Deutschschweiz Burger bewerben, doch die deutsche Übersetzung des französischen Slogans sorgt für Verwunderung.

Noemi Hüsser

19.11.2025, 14:43

20.11.2025, 11:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Westschweizer Burgerkette Holy Cow sorgt in der Deutschschweiz mit dem Slogan «Leckr nid dä Wärbig. Beiss lieber es Big Z!» für Verwirrung.
  • Ursprünglich stammt der Spruch aus einer französischen Kampagne, in der dazu aufgerufen wird, lieber einen Burger zu bestellen, statt das Plakat oder den Bildschirm abzulecken.
  • Holy Cow betont, dass keine KI im Spiel war, sondern eine zweisprachige Agentur – die missverständliche Kampagne soll nun mit Humor genommen werden.
Mehr anzeigen

«Leckr nid dä Wärbig. Beiss lieber es Big Z!»

Bitte, was? Eine aktuelle Kampagne der Westschweizer Burgerkette Holy Cow irritiert mehr, als dass sie Lust auf Burger macht. Was genau mit dem Slogan gemeint ist, der derzeit in der Deutschschweiz Plakate ziert, erschliesst sich auf den ersten Blick nicht.

Leckr nid dä Wärbig: Eine KI-Übersetzung?

Ein Blick auf die französische Version der Werbung bringt mehr Klarheit. «Arrête de lécher ton écran», heisst es in einem Video, das Holy Cow auf Instagram postet. «Commande plutôt un Big Z!» Auf Deutsch: «Hör auf, deinen Bildschirm abzulecken. Bestell lieber einen Big Z!» Ein «Big Z» ist ein Burger von Holy Cow.

Einfach eine unglückliche Übersetzung, also? Oder wurde der Slogan am Ende sogar von einer KI übersetzt?

«Kleine ‹welsche› Ungeschicklichkeit»

Holy Cow schreibt auf Anfrage von blue News: «Die Idee war, mit Humor zu zeigen, dass unsere Burger so lecker sind, dass man sogar das Plakat ablecken würde.» Nachdem die Kampagne in der Romandie viele positive Reaktionen ausgelöst habe, habe man denselben Ansatz auch in der Deutschschweiz ausprobieren wollen.

Die Vermutung, dass mit KI übersetzt wurde, stimme jedoch nicht, heisst es von Holy Cow. Man habe mit einer zweisprachigen Agentur zusammengearbeitet und dabei versucht, «verschiedene Meinungen einzuholen, um eine Formulierung zu finden, die in allen Dialekten der Deutschschweiz funktioniert». So kam man auf die Formulierung: «Leckr nid dä Wärbig. Beiss lieber es Big Z!»

Die Kampagne habe auch intern zu vielen Diskussionen geführt. Nun habe man beschlossen, die «kleine ‹welsche› Ungeschicklichkeit», so Holy Cow, mit Humor zu nehmen.

Mehr aus dem Ressort

Hype um Matcha-Erdbeere-Schokolade bei Lindt

Hype um Matcha-Erdbeere-Schokolade bei Lindt

Dubai-Schokolade war gestern, der neue Trend heisst Matcha-Strawberry-Latte. Lindt hat heute neue Limited Schokolade exklusiv verkauft und blue News wollte wissen, wie die dieser neue Hype in Schokoladenform schmeckt.

15.11.2025

Meistgelesen

Ein Denkfehler kostet Senioren viel Geld
«Ruhe, Schweinchen»: Trumps virales Eigengoal +++ F-35: USA drohen Kanada durch die Blume
Dieses Ski-Talent verhindert mit Startnummer 82 einen Schweizer 12-fach-Sieg
Auf wen treffen Italien, Türkei, Neukaledonien und Co. in den WM-Playoffs?
Wie Merz mit einer Bemerkung ein ganzes Land in Rage bringt

Mehr News

Polizei warnt. Betrüger geben sich in Schaffhausen als Spitex-Mitarbeitende aus

Polizei warntBetrüger geben sich in Schaffhausen als Spitex-Mitarbeitende aus

In Amlikon-Bissegg TG. Kutsche gerät ausser Kontrolle – zwei Verletzte

In Amlikon-Bissegg TGKutsche gerät ausser Kontrolle – zwei Verletzte

Ursache noch unklar. Wohnhaus in Beromünster LU steht in Flammen – 10 Personen evakuiert

Ursache noch unklarWohnhaus in Beromünster LU steht in Flammen – 10 Personen evakuiert