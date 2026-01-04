Autofahrer bleibt mit leerem Tank in Tunnel stehen – das kostet ihn mehr als nur Geld

Der Mann verpasste es, zu tanken – das kostete ihn den Führerausweis. Sven Hoppe/dpa

Ein Zürcher Autofahrer blieb mit leerem Tank mitten in einem Tunnel stehen. Das hatte nicht nur eine Busse, sondern auch einen einmonatigen Führerausweisentzug zur Folge – bestätigt durch das Verwaltungsgericht.

Ein Zürcher Autofahrer ist seinen Führerausweis für einen Monat los, weil er trotz leuchtender Tankanzeige weiterfuhr und schliesslich mitten in einem Tunnel zum Stillstand kam. Zuerst darüber berichtet hat die «Neue Zürcher Zeitung.»

Der Vorfall ereignete sich an einem Samstagabend im November vor zwei Jahren. Kurz vor Mitternacht war der Mann mit seinem Mercedes-SUV aus dem Aargau unterwegs in Richtung Zürich. Im Tunnel verlor das Fahrzeug plötzlich an Leistung, reagierte nicht mehr auf Gas – und kam auf der rechten Fahrspur zum Stillstand.

Die Warnlampe für den leeren Tank hatte bereits seit mehreren Kilometern geleuchtet. Dennoch fuhr der Mann weiter, in der Annahme, es «schon noch nach Hause zu schaffen».

Busse – und später der Ausweisentzug

Die Nacht endete mit einer Anzeige durch die Kantonspolizei Aargau. Drei Monate später verurteilte die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach den Lenker wegen fahrlässiger Beeinträchtigung der Betriebssicherheit eines Fahrzeugs zu einer Busse. Der Mann akzeptierte den Entscheid und zahlte, wie die «NZZ» weiter meldet.

Doch damit war der Fall nicht abgeschlossen. Im Juni folgte Post vom Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich: Wegen des Vorfalls wurde dem Mann der Führerausweis für einen Monat entzogen.

Rekurs scheitert vor Gericht

Der Lenker wehrte sich gegen den Entzug. Er argumentierte, es habe lediglich eine «einfache Gefahr einer Auffahrkollision» bestanden. Der Tunnel sei gut beleuchtet gewesen, zudem sei die Überholspur jederzeit frei gewesen. Er beantragte stattdessen eine Verwarnung, da er beruflich auf das Auto angewiesen sei.

Das Verwaltungsgericht Zürich folgte dieser Argumentation nicht. In dem kürzlich veröffentlichten Urteil hielten die Richter fest, dass ein stehendes Fahrzeug in einem Tunnel eine erhebliche abstrakte Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darstelle. Die Beschwerde wurde abgewiesen, zusätzlich wurden dem Mann Gerichtskosten von 1500 Franken auferlegt.

