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Neubau, aber kein Einzug Warum 37 günstige Zürcher Wohnungen seit Monaten leer stehen

Sven Ziegler

8.4.2026

37 Wohnungen stehen in Zürich-Wollishofen aktuell leer.
37 Wohnungen stehen in Zürich-Wollishofen aktuell leer.
PD

37 neue, günstige Wohnungen in Zürich-Wollishofen stehen seit fast einem Jahr leer – nicht weil niemand einziehen will, sondern weil die Häuser ein gravierendes Problem haben. 

Sven Ziegler

08.04.2026, 08:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An der Thujastrasse in Zürich-Wollishofen stehen 37 neue, günstige Wohnungen seit fast einem Jahr leer, weil die Gebäudehülle der beiden Neubauten undicht ist.
  • Die Baugenossenschaft St. Jakob musste die fertigen Wohnungen wieder auf Rohbauzustand zurückversetzen und sogar frisch verlegtes Parkett entfernen, um die Lecks zu finden.
  • Erste Mieter könnten ab Mai einziehen, für das zweite Gebäude wird es voraussichtlich bis Herbst dauern.
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In einer Stadt, in der bezahlbare Wohnungen in Minuten vergriffen sind, stehen an der Thujastrasse in Zürich-Wollishofen gleich 37 davon leer. Seit fast einem Jahr. Nicht wegen eines überhöhten Mietzinses, nicht wegen mangelnder Nachfrage – sondern wegen eines Baufehlers.

Die beiden modernen Mehrfamilienhäuser der Baugenossenschaft St. Jakob hätten bereits im Frühsommer 2025 bezogen werden sollen. Doch die Gebäudehülle der Neubauten ist nicht dicht. Wärme entweicht, das Minergie-P-Eco-Zertifikat – nach dem die Häuser gebaut wurden – konnte deshalb nicht ausgestellt werden. Ohne Zertifikat keine Fördergelder, ohne Fördergelder kein Vermieten: Die Genossenschaft entschied, lieber zu warten.

Böden verlegt, Böden wieder rausgerissen

Die Suche nach den Lecks in der Gebäudehülle zog sich monatelang hin. Am Ende führte kein Weg daran vorbei, die fertig ausgebauten Wohnungen wieder auf den Rohbauzustand zurückzuführen. Darunter auch frisch verlegtes Parkett, das wieder entfernt werden musste. Erst so liessen sich die undichten Stellen lokalisieren und beheben.

Einen weiteren Dämpfer gab es von der Stadt Zürich: Die Bezugsbewilligung soll laut der «NZZ», welche zuerst über den Fall berichtet hat, wochenlang liegen geblieben sein – und traf erst kurz vor Ostern ein.

Jetzt, fast ein Jahr nach dem ursprünglich geplanten Bezugstermin, gibt es zumindest eine Perspektive: Für das erste Gebäude sollen ab Mai Mieter einziehen können. Das zweite dürfte noch bis Herbst auf sich warten lassen.

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