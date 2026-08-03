In Basel ist eine Person nach einer Legionellen-Erkrankung gestorben. Insgesamt mussten 25 Betroffene ins Spital, sieben von ihnen zeitweise auf die Intensivstation. Als mögliche Ansteckungsquelle gilt eine Kühlanlage in Kleinbasel.

In Basel sollen 25 Personen ins Spital gebracht worden sein. Verdächtigt witd ein Legionellen-Ausbruch durch eine Kühlanlage.

Kühlanlage unter Verdacht Legionellen-Ausbruch in Basel – 1 Person tot, 7 auf Intensivstation

Darum geht’s In Basel ist eine Person infolge einer Legionellen-Erkrankung gestorben.

25 Menschen mussten ins Spital, sieben von ihnen wurden auf der Intensivstation behandelt.

Die Behörden vermuten die Ansteckungsquelle bei einer Kühlanlage in Kleinbasel, die inzwischen stillgelegt wurde. Zusammenfassung erstellt mit

In Basel ist es zu einem Legionellen-Ausbruch gekommen. Eine erkrankte Person ist gestorben, wie die Behörden am Montag bekannt gaben.

Insgesamt mussten 25 Menschen im Spital behandelt werden. Sieben von ihnen kamen auf die Intensivstation.

Neun Betroffene sind weiterhin hospitalisiert. Eine Person befindet sich noch immer auf der Intensivstation.

Kühlanlage gilt als mögliche Quelle

Nach Einschätzung der Behörden erfolgten die Ansteckungen wahrscheinlich über eine Kühlanlage in Kleinbasel.

Die Anlage wurde am vergangenen Freitag stillgelegt. Weitere Einzelheiten zu ihrem Standort oder Betrieb gingen aus den zunächst veröffentlichten Angaben nicht hervor.

Bei entsprechenden Anlagen kann mit Legionellen belasteter Wasserdampf feine Tröpfchen in die Umgebungsluft abgeben. Werden diese eingeatmet, können sie Erkrankungen auslösen.

Was sind Legionellen?

Legionellen sind Bakterien, die sich in Wassersystemen vermehren können. Eine Ansteckung erfolgt in der Regel über das Einatmen kleinster Wassertröpfchen.

Die Bakterien können eine schwere Lungenentzündung verursachen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt nicht als typischer Ansteckungsweg.

Weitere Angaben zum Ausbruch und zu den laufenden Abklärungen dürften die Behörden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.