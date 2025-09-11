Der Lehrer schlug mit dem Lineal zu. (Symbolbild) IMAGO/Westend61

Ein Lehrer des Kollegiums Spiritus Sanctus in Brig hat eine Schülerin mit einem Lineal geschlagen und sie anschliessend umarmt. Wegen Tätlichkeit wurde er per Strafbefehl verurteilt – und verlor seinen Job.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Lehrer in Brig schlug einer Schülerin mit einem Lineal auf die Hand.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen Tätlichkeit zu einer Geldbusse.

Das Kollegium Brig entliess ihn und betont seine Nulltoleranz-Politik bei Gewalt. Mehr anzeigen

Am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig kam es Ende Februar 2025 zu einem Vorfall, der nun rechtliche und berufliche Konsequenzen für einen Lehrer hat. Laut einem dem Walliser Boten vorliegenden Strafbefehl hielt der Lehrer eine Schülerin nach dem Unterricht zurück, weil er ihre korrigierte Französischprüfung für manipuliert hielt.

Der Pädagoge fragte die Jugendliche, welche Strafe sie für angemessen halte. Als diese «Nachsitzen» vorschlug, lehnte er ab. Stattdessen nahm er ihre Hand, zog ein Plastiklineal hervor und schlug damit kräftig auf ihre Handinnenfläche. Die Rötung war später auch für andere Schülerinnen erkennbar.

Anzeige und Rückzug

Nach dem Schlag umarmte der Lehrer die Schülerin plötzlich, legte die Arme um ihren Rücken und berührte sie dabei eng mit seinem Oberkörper. Die Jugendliche empfand die Geste als zutiefst unangemessen und stellte daraufhin Strafantrag wegen sexueller Belästigung. Noch vor Ende des Verfahrens zog ihre Anwältin diesen Antrag jedoch zurück. Die Staatsanwaltschaft stellte diesen Teil der Anschuldigungen ein, verurteilte den Lehrer aber wegen Tätlichkeit.

Das Strafmass: eine Geldbusse von 300 Franken, dazu Verfahrenskosten von 500 Franken und eine Parteientschädigung samt Anwaltskosten von insgesamt 1417.80 Franken. Da weder der Lehrer noch die Schülerin Einspruch erhoben, ist der Strafbefehl inzwischen rechtskräftig.

Das Kollegium reagierte nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort. «Bezüglich Gewalt verfolgt der Staat an den Schulen eine Nulltoleranzpolitik», betonte Rektor Gerhard Schmidt in einer Stellungnahme. Der Lehrer wurde unmittelbar suspendiert und erhielt keine neue Unterrichtsverantwortung mehr. Für das laufende Schuljahr trat er eine neue Stelle an einer Schule in der Deutschschweiz an.