  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Per Strafbefehl verurteilt Lehrer schlägt Schülerin mit Lineal – Job weg

Sven Ziegler

11.9.2025

Der Lehrer schlug mit dem Lineal zu. (Symbolbild)
Der Lehrer schlug mit dem Lineal zu. (Symbolbild)
IMAGO/Westend61

Ein Lehrer des Kollegiums Spiritus Sanctus in Brig hat eine Schülerin mit einem Lineal geschlagen und sie anschliessend umarmt. Wegen Tätlichkeit wurde er per Strafbefehl verurteilt – und verlor seinen Job.

Sven Ziegler

11.09.2025, 11:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lehrer in Brig schlug einer Schülerin mit einem Lineal auf die Hand.
  • Die Staatsanwaltschaft verurteilte ihn wegen Tätlichkeit zu einer Geldbusse.
  • Das Kollegium Brig entliess ihn und betont seine Nulltoleranz-Politik bei Gewalt.
Mehr anzeigen

Am Kollegium Spiritus Sanctus in Brig kam es Ende Februar 2025 zu einem Vorfall, der nun rechtliche und berufliche Konsequenzen für einen Lehrer hat. Laut einem dem Walliser Boten vorliegenden Strafbefehl hielt der Lehrer eine Schülerin nach dem Unterricht zurück, weil er ihre korrigierte Französischprüfung für manipuliert hielt.

Der Pädagoge fragte die Jugendliche, welche Strafe sie für angemessen halte. Als diese «Nachsitzen» vorschlug, lehnte er ab. Stattdessen nahm er ihre Hand, zog ein Plastiklineal hervor und schlug damit kräftig auf ihre Handinnenfläche. Die Rötung war später auch für andere Schülerinnen erkennbar.

Anzeige und Rückzug

Nach dem Schlag umarmte der Lehrer die Schülerin plötzlich, legte die Arme um ihren Rücken und berührte sie dabei eng mit seinem Oberkörper. Die Jugendliche empfand die Geste als zutiefst unangemessen und stellte daraufhin Strafantrag wegen sexueller Belästigung. Noch vor Ende des Verfahrens zog ihre Anwältin diesen Antrag jedoch zurück. Die Staatsanwaltschaft stellte diesen Teil der Anschuldigungen ein, verurteilte den Lehrer aber wegen Tätlichkeit.

Das Strafmass: eine Geldbusse von 300 Franken, dazu Verfahrenskosten von 500 Franken und eine Parteientschädigung samt Anwaltskosten von insgesamt 1417.80 Franken. Da weder der Lehrer noch die Schülerin Einspruch erhoben, ist der Strafbefehl inzwischen rechtskräftig.

Das Kollegium reagierte nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort. «Bezüglich Gewalt verfolgt der Staat an den Schulen eine Nulltoleranzpolitik», betonte Rektor Gerhard Schmidt in einer Stellungnahme. Der Lehrer wurde unmittelbar suspendiert und erhielt keine neue Unterrichtsverantwortung mehr. Für das laufende Schuljahr trat er eine neue Stelle an einer Schule in der Deutschschweiz an.

Meistgelesen

Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
«Nasse Augen im West Wing» – Charlie Kirks Tod trifft Trump ins Herz
Video zeigt Angriff auf Putins Kriegsschiff ++ Lettland schliesst Luftraum an der Ost-Grenze
Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen
Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika