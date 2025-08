Lehrerin erhält 30'000 Franken Lohn – für eine Stelle, die sie nicht mehr hatte

Die Lehrerin kassierte immer weiter (Symbolbild) Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

20 Monate lang bezog eine frühere Lehrerin in Dübendorf ZH Gehalt, obwohl sie gar nicht mehr angestellt war. Als die Stadt das Geld zurückforderte, zog sie durch alle Instanzen – erfolglos.

Über 30'000 Franken Lohn – obwohl sie gar nicht mehr für die Stadt Dübendorf ZH arbeitete: Eine ehemalige Primarlehrerin hat während eineinhalb Jahren fälschlicherweise Gehaltszahlungen erhalten.

Als der Fehler aufflog, forderte die Schule das Geld zurück. Doch die Frau wehrte sich – bis vor Bundesgericht.

Wie die Regionalzeitung «Zürcher Oberländer» berichtet, war die Lehrerin zunächst zwei Jahre in Dübendorf angestellt, zuletzt zusätzlich mit einem kleineren Pensum als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Als sie eine 100-Prozent-Stelle auf kantonaler Ebene antrat, endete ihr Vertrag mit der Stadt – eigentlich.

Lohn floss weiter – unbemerkt?

Trotz Beendigung des Arbeitsverhältnisses zahlte die Schule weiterhin monatlich 1472 Franken plus Anteil am 13. Monatslohn. Insgesamt kamen so über 20 Monate rund 36'000 Franken zusammen – zunächst unbemerkt.

Die Schule bemerkte den Fehler erst, als die Frau ein Zwischenzeugnis verlangte.

Nach einer internen Bereinigung forderte die Stadt schliesslich 32'162 Franken zurück. Die Frau reichte dagegen Rekurs beim Bezirksrat ein, der den Betrag leicht auf 30'272 Franken reduzierte.

Doch sie wollte nichts zurückzahlen – und zog den Fall bis vors Verwaltungsgericht und schliesslich ans Bundesgericht.

Bundesrichter zeigen kein Verständnis

Das Bundesgericht hat die Klage nun abgewiesen. In ihrem Urteil hielten die Richter fest, dass der Frau die fehlerhaften Zahlungen hätten auffallen müssen – allein schon wegen des regelmässigen Anstiegs ihres Kontosaldos um rund 1500 Franken.

Die Argumentation der Lehrerin, sie habe die Bankbewegungen nur via Smartphone überflogen und Briefe nicht geöffnet, liess das Gericht nicht gelten: «Dass sie die zugestellten Schreiben per Post nicht geöffnet habe, erscheint wenig glaubhaft», heisst es im Urteil.

Zudem habe sie in ihrer Steuererklärung den Lohnausweis der Stadt Dübendorf berücksichtigt – sie habe also von den Zahlungen gewusst.

Die Konsequenzen sind klar: Die Lehrerin muss den Betrag von 30'272 Franken zurückerstatten. Zudem kommen Gerichtskosten in Höhe von 2000 Franken auf sie zu. Das Urteil ist rechtskräftig.

