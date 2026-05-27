  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu heiss zum Lernen Lehrerverband fordert wirksamen Hitzeschutz für Schulkinder

Carsten Dörges

27.5.2026

Bei hohen Temperaturen leiden Schüler*innen in ihren Klassenräumen.
Bei hohen Temperaturen leiden Schüler*innen in ihren Klassenräumen.
Bild: Marijan Murat/dpa

Überhitzte Klassenzimmer beeinträchtigen die Gesundheit und die Lernleistung von Schüler*innen erheblich. Der Lehrerverband will nun eine Obergrenze von 26 Grad in Innenräumen festlegen.

Redaktion blue News

27.05.2026, 21:30

27.05.2026, 21:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An Schulen in der Schweiz fehlen bislang verbindliche Grenzwerte für Hitzetage.
  • Der Lehrerverband fordert in einem Positionspapier nun standardisierte Messungen und Sanierungen.
  • Für den Schulbetrieb bei Hitze soll ein mehrstufiges System mit verbindlichen Massnahmen eingeführt werden.
Mehr anzeigen

Schwitzende Schüler*innen in überhitzten Klassenzimmern: Bereits am Mittag sind in Schulzimmern an Sommertagen Temperaturen von 30 Grad Celsius möglich. Nachmittags wurden Spitzenwerte von bis zu 42 Grad Celsius registriert, zeigen Messungen aus der Praxis. Für Kinder sind solche Temperaturen besonders belastend, da sie weniger schwitzen als Erwachsene.

Während Schüler*innen bereits in diesen Maitagen mit der Hitze zu kämpfen haben, fordert der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) Bund und Kantone zum Handeln auf. Eine Obergrenze von 26 Grad in Innenräumen soll als verbindlicher Grenzwert für regulären Unterricht festgelegt werden, fordert der LCH in einem neu veröffentlichen Positionspapier. Ausserdem wird eine Sanierungsoffensive gefordert, um Schulgebäude und Aussenbereiche hitzetauglich zu machen.

Mehrstufiges System bei Hitze

Beschattung, Nachtauskühlung, Begrünung und geeignete Bauweisen sollen als Massnahmen im Vordergrund stehen. Lediglich dort, wo das nicht ausreicht, soll auf eine aktive Raumkühlung zurückgegriffen werden. Hierbei soll ein Betrieb mit erneuerbaren Energiequellen im Vordergrund stehen.

Gesundheitliche Risiken wachsen. «Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz

Gesundheitliche Risiken wachsen«Schlichtweg beispiellose» Hitze-Welle überrollt die Schweiz

Für den Schulbetrieb bei Hitze schlägt der LHC daher ein mehrstufiges System vor. Im Normalbetrieb bis 26 Grad können schon vorbeugende Massnahmen im regulären Unterricht stattfinden. Bei 26 bis 30 Grad soll nur noch eingeschränkter Unterricht stattfinden, teilweise mit Verlegung in kühlere Zeiten oder Räume. Über 30 Grad soll dann der reguläre Unterricht eingestellt werden.

Kein Heimschicken möglich

Da es wegen der Aufsichtspflicht kein «Hitzefrei» im Sinne eines Heimschickens möglich ist, müssen Massnahmen wie die Nutzung kühlerer Räume, Verlagerung des Unterrichts nach draussen oder die Verlagerung des Unterrichts in den frühen Vormittag einwandfrei geklärt werden.

Der LHC will keine kurzfristigen Lösungen, es soll ein neues Hitzemanagement mit verbindlichen Standards geben. Hierbei stehen dann klare Zuständigkeiten und eine gesicherte Finanzierung durch Bund und Kantone im Vordergrund.

Mehr zum Thema

Bildung. Hitze begleitet Schulstart in etlichen Kantonen

BildungHitze begleitet Schulstart in etlichen Kantonen

Müde Schüler, genervte Lehrer. Widerwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um

Müde Schüler, genervte LehrerWiderwillig setzt Zürich den späten Unterrichtsbeginn um

Pilotprojekt in Belp. Berner Gemeinde will nur noch sechs Wochen Ferien

Pilotprojekt in BelpBerner Gemeinde will nur noch sechs Wochen Ferien

Meistgelesen

Berner Dorf-Beiz kommt zum dritten Mal unter den Hammer
Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Nein-Lager bei der 10-Millionen-Initiative im Aufwind
Hüppi: «Was mir rausgerutscht ist, war nicht geplant, so clever bin ich nicht»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist