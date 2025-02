Die Kantonspolizei Freiburg hat am Donnerstag wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls ausrücken müssen. Symbolbild: Keystone

Am Donnerstag hat sich in Gibloux FR ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Dabei ist ein 16-jähriger Lehrling gestorben. Sein 18-jähriger Kollege wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Ein 16-Jähriger ist in Gibloux FR bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Der Lehrling hat sich auf einem Strommast befunden, als dieser brach. Mehr anzeigen

Am Donnerstag, kurz vor 14 Uhr, führten Arbeiter Wartungsarbeiten an einer Stromleitung in Posat, einem Ortsteil der Gemeinde Gibloux FR, durch. Dazu kletterte ein 16-jähriger Auszubildender auf einen Mast einer Niederspannungsleitung, während vier weitere Kollegen mit Bodenarbeiten beschäftigt waren.

Aus bislang ungeklärten Gründen brach der Strommast. Der Auszubildende, der sich dort befand, stürzte neun Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Mitteilung schreibt.

Trotz der Wiederbelebungsversuche seiner Kollegen und des Ambulanzpersonals verstarb er noch an der Unfallstelle. Ein 18-jähriger Kollege, der sich am Fuss des Mastes befand, wurde leicht verletzt.

Die Mitarbeiter vor Ort wurden von einem Team für psychosoziale Notfälle betreut. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln.