Ein Gerichtsverfahren endet nach etlichen Jahren. 2019 verunfallte ein 15-jähriger Polymechaniker-Lehrling an einer Fräsmaschine. Der Ausbildner wurde bereits vom Bezirksgericht und vom Obergericht verurteilt. Nun musste das Bundesgericht entscheiden.

Das Bundesgericht musste im Fall des 15-Jährigen Lehrlings, welcher an einer Fräsmaschine 2019 verunfallt ist, entscheiden.

Darum geht’s Ein 15-jähriger Polymechaniker-Lehrling erlitt bei einem Arbeitsunfall an einer Fräsmaschine schwere Verletzungen und musste seine Lehre abbrechen.

Der Lehrlingsausbildner wurde wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt, weil er die vorgeschriebene Aufsicht durch eine Fachkraft nicht sichergestellt hatte.

Das Bundesgericht bestätigte das Urteil. Der Unfall sei vorhersehbar gewesen, insbesondere wegen der Unerfahrenheit des Lernenden. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb im Aargauer Bezirk Brugg beschäftigt die Gerichte bis heute. Anfang 2019 geriet ein 15-jähriger Polymechaniker-Lehrling im ersten Lehrjahr mit dem Handschuh in eine laufende Fräsmaschine. Der Arm wurde eingezogen, der Jugendliche erlitt schwere Schnittverletzungen an Hand und Unterarm. Seine Lehre musste er abbrechen. Das berichtet die «Aargauer Zeitung».

Die Staatsanwaltschaft warf dem Lehrlingsausbildner vor, den Lernenden nicht ausreichend überwacht zu haben. Am Unfalltag war der Ausbildner nicht in der Lehrlingswerkstatt anwesend.

Statt eine Fachkraft einzusetzen, hatte er Lernende im vierten Lehrjahr angewiesen, auf die Anfänger zu achten. Ende 2022 verurteilte das Bezirksgericht Brugg den Mann wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. Zudem muss er die Prozesskosten sowie Schadenersatz an den ehemaligen Lernenden bezahlen. Das Obergericht bestätigte das Urteil.

War der Unfall vorhersehbar?

Der Lehrmeister zog den Fall weiter ans Bundesgericht und verlangte einen Freispruch. Er argumentierte, ihm könne kein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen werden. Das Bundesgericht weist die Beschwerde nun jedoch ab.

Laut Urteil hatte der Ausbildner den Lernenden am Vortag seines freien Tages den Auftrag erteilt, an der Fräsmaschine zu arbeiten. «Während seiner Abwesenheit durfte er gemäss Vorschriften des Jugendarbeitsschutzes die Lehrlinge nur an der Fräsmaschine arbeiten lassen, wenn deren ständige Überwachung durch eine Fachkraft sichergestellt war», wird das Bundesgericht von der «Aargauer Zeitung» zitiert.

Vor dem Bundesgericht war auch umstritten, ob der Unfall überhaupt vorhersehbar gewesen sei. Bereits das Bezirks- und das Obergericht kamen zum Schluss, dass dies der Fall war.

Die Vorschrift, Lernende bis Ende des zweiten Lehrjahrs ständig durch eine Fachkraft überwachen zu lassen, solle genau solche Unfälle verhindern. Zudem sollen die Jugendlichen erst einen Tag vor dem Unfall zum ersten Mal an der Fräsmaschine gearbeitet haben und waren entsprechend unerfahren.

Sicherheitsvorschriften missachtet

Diskutiert wurde auch, ob der 15-Jährige hätte wissen müssen, dass bei Arbeiten an rotierenden Maschinenteilen keine Handschuhe getragen werden dürfen. Der Lehrmeister sagte vor Gericht, davon sei er «100-prozentig überzeugt». Zwar sah bereits das Obergericht beim Verunfallten eine gewisse Mitschuld. Von einer eigenverantwortlichen Selbstgefährdung, die den Lehrmeister entlasten würde, könne aber keine Rede sein.

Auch das Bundesgericht folgt dieser Einschätzung. Der Lehrmeister habe «aufgrund der fehlenden Erfahrung und nicht abgeschlossenen Ausbildung der Lehrlinge an der Fräsmaschine damit rechnen müssen, dass sie ohne ständige Überwachung durch eine Fachkraft allenfalls die Sicherheitsvorschriften nicht einhielten».

Zudem sei ihm bekannt gewesen, dass sich der Jugendliche nur «meistens» an die Sicherheitsvorschriften hielt. Laut seinen eigenen Aussagen hatte er den Lernenden bereits vor dem Unfall mehrmals deswegen ermahnen müssen.