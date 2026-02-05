Am Donnerstagmorgen ist in Yverdon-les-Bains ein lebloser Mann im Wasser der Thièle entdeckt worden. Wie die Waadtländer Behörden mitteilen, ging gegen 9.36 Uhr bei der Notrufnummer 117 ein Hinweis eines Zeugen ein. Dieser habe einen Mann treibend im Fluss in der Nähe seines Bootes gesehen.
Einsatzkräfte der Gendarmerie, Taucher der Seebrigade sowie Patrouillen der Polizei Nord-Waadt rückten daraufhin aus. Auch Spezialisten der forensischen Polizei standen im Einsatz.
Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler deutet derzeit vieles auf einen Unfall hin. Der Mann dürfte nach einem Sturz vom Deck seines Bootes ins Wasser gefallen und ertrunken sein. Weitere Abklärungen laufen.
Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde informiert und hat eine strafrechtliche Untersuchung eröffnet. Diese soll klären, wie es genau zu dem Vorfall kam.