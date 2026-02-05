Der Mann verstarb wohl nach einem Bootssturz (Symbolbild) sda

In Yverdon-les-Bains ist am Donnerstagmorgen ein Mann leblos in der Thièle gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte er von seinem Boot gestürzt und ertrunken sein.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Zeuge meldete am Donnerstagmorgen einen leblosen Mann in der Thièle bei Yverdon-les-Bains.

Die Polizei geht nach ersten Abklärungen von einem Unfall nach einem Sturz vom Boot aus.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände zu klären. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen ist in Yverdon-les-Bains ein lebloser Mann im Wasser der Thièle entdeckt worden. Wie die Waadtländer Behörden mitteilen, ging gegen 9.36 Uhr bei der Notrufnummer 117 ein Hinweis eines Zeugen ein. Dieser habe einen Mann treibend im Fluss in der Nähe seines Bootes gesehen.

Einsatzkräfte der Gendarmerie, Taucher der Seebrigade sowie Patrouillen der Polizei Nord-Waadt rückten daraufhin aus. Auch Spezialisten der forensischen Polizei standen im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler deutet derzeit vieles auf einen Unfall hin. Der Mann dürfte nach einem Sturz vom Deck seines Bootes ins Wasser gefallen und ertrunken sein. Weitere Abklärungen laufen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft wurde informiert und hat eine strafrechtliche Untersuchung eröffnet. Diese soll klären, wie es genau zu dem Vorfall kam.

Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.