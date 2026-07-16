Auf einem Rapsfeld in Büren SO ist am vergangenen Samstag eine Leiche, ohne Kopf, ohne Hände und ohne Füsse entdeckt worden. Die Identität der verstorbenen Person ist ebenso unklar wie die Umstände, unter denen sie dorthin gelangte. Die Staatsanwaltschaft untersucht den aussergewöhnlichen Todesfall.

Darum geht’s In einem Rapsfeld in Büren SO wurde eine Leiche ohne Kopf und Hände gefunden. Die Identität der verstorbenen Person ist bislang unklar.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte den Fund und untersucht die Todesumstände. Hinweise auf eine Dritteinwirkung stehen derzeit nicht im Vordergrund.

Im Dorf sorgt der Fall für Spekulationen und Unverständnis, weil die Behörden den Leichenfund bisher nicht öffentlich kommuniziert hatten. Zusammenfassung erstellt mit

Erst am Mittwochabend wird über einen makabren Fund in Büren SO gesprochen. Am vergangenen Samstagmorgen soll eine Leiche gefunden worden sein – ohne Kopf, ohne Hände und ohne Füsse. Wer die verstorbene Person ist und wie die Leiche auf das Rapsfeld gelangte, ist derzeit unklar.

«Die Leiche wurde von einem landwirtschaftlichen Angestellten auf einem Rapsfeld gefunden», sagt ein Bauer gegenüber «20 Minuten». Im Dorf wird vermutet, dass es sich um die Überreste einer Frau handeln könnte. Seit einigen Monaten werde eine Frau vermisst, die in Büren aufgewachsen sei.

Keine Meldung der Polizei

Nach dem Fund kam es zu einem grösseren Polizeieinsatz. Die Kantonspolizei Solothurn verwies bei Medienanfragen an die Staatsanwaltschaft. Für Unverständnis sorge im Dorf, dass bisher keine offizielle Mitteilung veröffentlicht worden sei, heisst es von «20 Minuten». «Es ist komisch, dass es bisher keine Polizeimeldung dazu gab», sagte eine Anwohnerin. «Ein Leichenfund müsste doch irgendwo vermeldet werden.»

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es wegen eines Leichenfunds in Büren zu einem Einsatz gekommen ist. Neben der Kantonspolizei standen auch Mitarbeitende des Instituts für Rechtsmedizin sowie die Staatsanwaltschaft im Einsatz.

Aussergewähnlicher Todesfall

Die Behörden untersuchen nun die Todesumstände. Laut Staatsanwaltschaft muss bei solchen aussergewöhnlichen Todesfällen abgeklärt werden, ob Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung vorliegen, schreibt das Online-Portal. «Die entsprechenden Untersuchungen sind nach wie vor im Gange, wobei Stand heute eine Fremdeinwirkung am Tod der verstorbenen Person nicht im Vordergrund steht.»

Weitere Angaben zur Identität der verstorbenen Person oder zu den laufenden Ermittlungen machen die Behörden derzeit nicht.