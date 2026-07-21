Der Leichenfund in einem Rapsfeld in Büren SO ist aufgeklärt. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 71-jährige Frau, die seit mehreren Wochen vermisst wurde. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.

Vermisste Frau tot Leiche ohne Kopf und Hände entdeckt – jetzt werden mehr Details bekannt

Darum geht’s Am 11. Juli wurde in einem Rapsfeld in Büren SO ein Leichnam entdeckt.

Die Tote konnte als 71-jährige, seit Wochen vermisste Frau identifiziert werden.

Die fehlenden Körperteile sind laut Untersuchungen auf Tierfrass zurückzuführen. Zusammenfassung erstellt mit

Die Staatsanwaltschaft hat neue Erkenntnisse zum Leichenfund in Büren SO veröffentlicht. Bei der verstorbenen Person handelt es sich um eine 71-jährige Frau, die gesundheitliche Probleme hatte und seit mehreren Wochen vermisst wurde.

Der Leichnam war am Samstag, 11. Juli 2026, in einem Rapsfeld entdeckt worden. Hände, Teile der Füsse und der Kopf fehlten. Die Strafverfolgungsbehörden leiteten daraufhin Ermittlungen ein.

Die Untersuchungen ergaben nun, dass die fehlenden Körperteile auf Tierfrass zurückzuführen sind. Hinweise darauf, dass eine andere Person für den Tod der Frau verantwortlich sein könnte, fanden die Ermittler nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat das Verfahren deshalb eingestellt.