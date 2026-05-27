Nein-Lager bei der 10-Millionen-Initiative im Aufwind

Ein Plakat in Bern wirbt für ein Nein zur 10-Millionen-Initiative der SVP. Keystone/Christian Beutler

Vor der Abstimmung zur 10-Millionen-Initiative zeichnet sich einer neuen Umfrage zufolge ein leichter Trend zugunsten des Nein-Lagers ab. Beim Zivildienstgesetz zeigen sich derweil viele noch unentschlossen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Abstimmung zur 10-Millionen-Initiative der SVP zeichnet sich laut einer YouGov-Umfrage ein leichter Trend zugunsten des Nein-Lagers ab.

So sprachen sich 51 Prozent der Befragten gegen die SVP-Vorlage aus, von 43 Prozent wird sie hingegen befürwortet . Sechs Prozent sind noch unentschlossen.

Damit bewegen sich laut YouGov beide Seiten weiterhin innerhalb des statistischen Unsicherheitsbereichs. Dennoch sei eine Ablehnung derzeit wahrscheinlicher.

Indessen zeigen sich vor der Abstimmung Änderung des Zivildienstgesetzes viele noch unentschlossen. Mehr anzeigen

Bei der eidgenössischen Abstimmung vom 14. Juni zur 10-Millionen-Initiative der SVP offenbart sich ein leichter Trend zugunsten des Nein-Lagers. Der Ausgang der Abstimmung bleibt aber weiterhin offen, wie das aktuelle Stimmungsbarometer des Marktforschungsinstituts YouGov Schweiz aufzeigt.

Aktuell sprechen sich gemäss Stimmungsbarometer vom Mittwoch 51 Prozent der Stimmberechtigten gegen die SVP-Vorlage aus, während sie von 43 Prozent befürwortet wird. Sechs Prozent würden sich noch unentschlossen geben.

Damit habe sich das Kräfteverhältnis gegenüber dem ersten Stimmungsbarometer von Anfang Mai leicht verändert, heisst es. Das Nein-Lager ist demnach um 5 Prozentpunkte von 46 auf 51 Prozent gewachsen, während das Lager der Zustimmenden von 45 auf 43 leicht Prozent zurückging.

Auch wenn sich beide Seiten weiterhin innerhalb des statistischen Unsicherheitsbereichs bewegten, sei ein Nein zur 10-Millionen-Initiative derzeit wahrscheinlicher, schreibt YouGov.

Für das zweite Stimmungsbarometer zur Abstimmung vom 14. Juni wurden im Zeitraum vom 18. bis 26. Mai 2518 Personen befragt.

Enges Rennen bei der Zivildienst-Vorlage

Bei der Änderung des Zivildienstgesetzes erschwert der hohe Anteil an Unentschlossenen von 16 Prozent eine Aussage über einen möglichen Ausgang der Abstimmung. Aktuell würden gemäss Stimmungsbarometer 44 Prozent der Befragten die Vorlage ablehnen, während 40 Prozent auf der Seite der Zustimmenden zu finden sind.

Auch hier habe sich gegenüber dem ersten Stimmungsbarometer ein leichter Trend zugunsten des Nein-Lagers offenbart. Anfang Mai hatte dieses noch eine Pattsituation von je 40 Prozent auf beiden Seiten ergeben.