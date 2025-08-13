Der Grund dafür: Der Mitarbeiter mit leitender Funktion soll Rechnungen in unbekannter Höhe gefälscht und so Gelder veruntreut haben. Die Direktion Immobilien und Betrieb der Inselspital-Gruppe soll betroffen sein, wie das SRF-Regionaljournal berichtet.
In der internen Mitteilung ist von einem «massiven Vertrauensbruch» die Rede, wie das SRF schreibt. Der Mitarbeiter habe gegen interne Weisungen und Unternehmenswerte «in extremem Ausmass» verstossen.
Um wie viel Geld es sich handelt, ist unklar. Die Insel-Gruppe bestätigt die fristlose Kündigung der Kaderperson.«Man habe Kenntnis über Unregelmässigkeiten bei der internen Abrechnung von Bauprojekten», heisst es auf Anfrage von der Inselspital-Gruppe.
Wegen schwerer Verstösse gegen interne Regeln hat die Insel-Gruppe einer Führungsperson fristlos gekündigt. Anonyme Hinweise auf mögliche finanzielle Unregelmässigkeiten hatten den Fall ins Rollen gebracht und sich bei einer ersten Prüfung bestätigt.
Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Es gilt die Unschuldsvermutung.