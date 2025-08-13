Das Bettenhochhaus des Berner Inselspitals – das bekannteste Gebäude der Insel-Gruppe. sda

Ein Kadermitarbeiter der Inselspital-Gruppe steht unter Verdacht, Rechnungen gefälscht und Gelder veruntreut zu haben – die Klinik hat ihn fristlos entlassen, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Schon wieder macht die Inselspital-Gruppe Schlagzeilen. Anfangs Juli, weil ein Klinikdirektor wegen mutmasslichen Sexualdelikten freigestellt wurde, jetzt wurde ein Kadermann per sofort entlassen.

Der Grund dafür: Der Mitarbeiter mit leitender Funktion soll Rechnungen in unbekannter Höhe gefälscht und so Gelder veruntreut haben. Die Direktion Immobilien und Betrieb der Inselspital-Gruppe soll betroffen sein, wie das SRF-Regionaljournal berichtet.

In der internen Mitteilung ist von einem «massiven Vertrauensbruch» die Rede, wie das SRF schreibt. Der Mitarbeiter habe gegen interne Weisungen und Unternehmenswerte «in extremem Ausmass» verstossen.

Um wie viel Geld es sich handelt, ist unklar. Die Insel-Gruppe bestätigt die fristlose Kündigung der Kaderperson.«Man habe Kenntnis über Unregelmässigkeiten bei der internen Abrechnung von Bauprojekten», heisst es auf Anfrage von der Inselspital-Gruppe.

Wegen schwerer Verstösse gegen interne Regeln hat die Insel-Gruppe einer Führungsperson fristlos gekündigt. Anonyme Hinweise auf mögliche finanzielle Unregelmässigkeiten hatten den Fall ins Rollen gebracht und sich bei einer ersten Prüfung bestätigt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Es gilt die Unschuldsvermutung.