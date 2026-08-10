Zwei junge Männer haben in Scuol GR ein Auto entwendet und sind damit im Unterengadin verunfallt. Der Wagen blieb an einer Leitplanke hängen, die einen Absturz von einer Brücke verhinderte. Beide Männer waren alkoholisiert und besassen keinen Führerausweis.

Darum geht’s Ein 18-Jähriger soll in Scuol ein Auto entwendet und mit seinem 19-jährigen Kollegen eine nächtliche Fahrt unternommen haben.

Kurz nach Giarsun prallte der Wagen heftig gegen eine Leitplanke und wurde dadurch vor dem Absturz von einer Brücke bewahrt.

Die alkoholisierten Männer flüchteten zu Fuss, wurden aber wenig später von der Polizei angehalten. Zusammenfassung erstellt mit

Eine nächtliche Strolchenfahrt ist im Unterengadin beinahe mit einem Absturz von einer Brücke geendet. Zwei junge Männer waren laut der Kantonspolizei Graubünden alkoholisiert unterwegs – ohne Führerausweis und mit einem zuvor entwendeten Auto.

Nach ersten Erkenntnissen nahm ein 18-Jähriger das Fahrzeug in der Nacht auf Montag in Scuol an sich. Gemeinsam mit seinem 19 Jahre alten Kollegen fuhr er auf der Engadinerstrasse H27 in Richtung Oberengadin.

Kurz nach Giarsun verlor der 18-Jährige gegen 4.30 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto. Der Wagen prallte heftig gegen eine Leitplanke.

Dabei verkeilte sich das Fahrzeug mit der Leitplanke. Diese verhinderte laut Polizei, dass der Wagen von der Brücke stürzte.

Duo flüchtet zu Fuss

Nach dem Unfall verliessen die beiden Männer die Unfallstelle zu Fuss. Weit kamen sie allerdings nicht: Kurz nach 5 Uhr entdeckte eine Polizeipatrouille das Duo unweit des Unfallorts und hielt es an.

Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Zudem verfügte keiner der beiden über einen Führerausweis.

Für die Bergung des verkeilten Autos musste ein Lastwagenkran aufgeboten werden. Fünf Angehörige der Feuerwehr Pisoc sicherten das Fahrzeug mithilfe einer Autodrehleiter.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht nun, wie genau der 18-Jährige an das Auto gelangte und wie es zum Unfall kam.