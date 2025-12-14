  1. Privatkunden
Buckten BL Lenkerin erfasst und tötet 87-Jährige auf Zebrastreifen 

SDA

14.12.2025 - 08:50

Nach einem Unfall auf einem Fussgängerstreifen in Buckten BL kam für das Opfer jede Hilfe zu spät.
After a traffic accident on a pedestrian crossing in Buckten BL, all help came too late for the victim.
KEYSTONE

Eine 87-jährige Fussgängerin ist gestern in Buckten BL auf dem Zebrastreifen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. 

Keystone-SDA

14.12.2025, 08:50

Tödlicher Unfall in Buckten: Eine 66-jährige Autofahrerin war gestern auf der Hauptstrasse in Richtung Läufelfingen unterwegs. Gleichzeitig überquerte die 87-jährige Passantin um 12.30 Uhr bei einem Restaurant den Fussgängerstreifen, wo sie vom Auto erfasst wurde, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte.

Ein kantonales Care-Team betreute die Lenkerin nach dem tödlichen Unfall psychologisch. Ihr beschädigtes Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und polizeilich sichergestellt, wie es im Communiqué heisst.

Die Polizei sperrte die Strasse für mehrere Stunden in beide Richtungen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat sie eine Untersuchung zur genauen Unfallursache und zum genauen Hergang eingeleitet. Sie sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben.

