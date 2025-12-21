  1. Privatkunden
Selbstunfall in Worb BE Lenkerin stirbt, Beifahrer schwer verletzt

Samuel Walder

21.12.2025

Am Samstagnachmittag kam es in Worb BE zu einem tödlichen Unfall. 
Am Samstagnachmittag kam es in Worb BE zu einem tödlichen Unfall. 
sda

Am Samstagnachmittag ist es in Worb BE zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Eine Autolenkerin verstarb noch vor Ort, ein Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen. Die Ursache ist noch unklar.

Samuel Walder

21.12.2025, 10:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Worb BE kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Selbstunfall, bei dem die Autolenkerin noch an der Unfallstelle verstarb.
  • Der Beifahrer wurde schwer verletzt und in kritischem Zustand per Rega-Helikopter ins Spital geflogen.
  • Das Auto überfuhr einen Kreisel, prallte gegen eine Hausmauer und kam auf einem Feld zum Stillstand; die Unfallursache wird derzeit ermittelt.
Mehr anzeigen

Am Samstagnachmittag ist es in Worb BE zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Auto gekommen. Die Autolenkerin wurde beim Selbstunfall tödlich verletzt, der Beifahrer wurde in kritischem Zustand mit der Rega ins Spital gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

Ersten Kenntnissen zufolge war ein Auto auf der Bollstrasse von Boll herkommend in Richtung Worb unterwegs, als die Lenkerin aus noch zu klärenden Gründen den Kreisverkehr überfuhr, in die Hausmauer einer Werkstatt an der Bodengasse prallte und auf einem Feld zum Stillstand kam.

Die Autolenkerin verstarb trotz umgehender Rettungsmassnahmen noch auf der Unfallstelle. Es bestehen konkrete Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht indes noch aus. Der Beifahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital gebracht.

Für die Dauer der Unfallarbeiten blieb der betroffene Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern ein Helikopter der Rega, zwei Ambulanzteams, Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern, die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern und die Feuerwehr Worb. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.

