Ein junger Motorradlenker ist am Mittwochabend in Dielsdorf frontal mit einem Lieferwagen zusammengestossen. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Mittwochabend hat sich in Dielsdorf ZH ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.30 Uhr war ein 18-jähriger Motorrad-Lernfahrer auf der Wehntalerstrasse von Regensdorf in Richtung Dielsdorf unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Der junge Mann stürzte und blieb schwer verletzt im angrenzenden Wiesland liegen. Laut Kantonspolizei Zürich wurde er in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Der 45-jährige Lieferwagenlenker blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sicherten Spezialisten der Polizei umfangreich Spuren. Die Ermittlungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen auch die Rega, der Rettungsdienst des Spitals Bülach, die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.