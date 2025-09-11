  1. Privatkunden
Schwerer Unfall in Dielsdorf ZH Lernfahrer crasht mit Lieferwagen – 18-Jähriger schwer verletzt

Sven Ziegler

11.9.2025

Der Töfffahrer wurde mit der Rega ins Spital geflogen.
BRK News
BRK News

Ein junger Motorradlenker ist am Mittwochabend in Dielsdorf frontal mit einem Lieferwagen zusammengestossen. Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Redaktion blue News

11.09.2025, 12:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Dielsdorf ZH kollidierte ein 18-jähriger Motorrad-Lernfahrer frontal mit einem Lieferwagen.
  • Der junge Mann wurde schwer verletzt und in kritischem Zustand ins Spital geflogen.
  • Die Kantonspolizei Zürich untersucht den Unfallhergang gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend hat sich in Dielsdorf ZH ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.30 Uhr war ein 18-jähriger Motorrad-Lernfahrer auf der Wehntalerstrasse von Regensdorf in Richtung Dielsdorf unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort prallte er frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen. Der junge Mann stürzte und blieb schwer verletzt im angrenzenden Wiesland liegen. Laut Kantonspolizei Zürich wurde er in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen. Der 45-jährige Lieferwagenlenker blieb unverletzt.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sicherten Spezialisten der Polizei umfangreich Spuren. Die Ermittlungen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

Neben der Polizei und der Staatsanwaltschaft standen auch die Rega, der Rettungsdienst des Spitals Bülach, die Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

