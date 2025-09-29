  1. Privatkunden
Kriens LU Lernfahrer flüchtet mit gestohlenem Mercedes und baut Unfall

Sven Ziegler

29.9.2025

Der Mann krachte in einen Gartenzaun.
Der Mann krachte in einen Gartenzaun.
Kapo LU

In Kriens hat ein 22-jähriger Mann ohne Führerschein einen Mercedes entwendet und ist vor der Polizei geflüchtet. Die Fahrt endete mit einem Selbstunfall – der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken.

Sven Ziegler

29.09.2025, 14:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 22-jähriger Eritreer entwendete am Samstagabend ein Auto eines Verwandten.
  • Er entzog sich einer Polizeikontrolle, missachtete ein Rotlicht und krachte in Kriens in einen Gartenzaun.
  • Der Mann flüchtete zu Fuss, wurde aber kurz darauf festgenommen.
Mehr anzeigen

Am Samstagabend ist es in Kriens LU zu einer spektakulären Flucht vor der Polizei gekommen. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, entwendete ein 22-jähriger Eritreer kurz vor 23.30 Uhr einen Mercedes aus dem Besitz einer verwandten Person.

Der Mann, der lediglich im Besitz eines Lernfahrausweises ist, fuhr zunächst nach Luzern und anschliessend zurück nach Kriens. Auf der Rückfahrt sollte er von einer Polizeipatrouille kontrolliert werden. Statt anzuhalten, entzog er sich der Kontrolle, missachtete ein Rotlicht und prallte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine Signaltafel.

Trotz der Kollision setzte er seine Flucht fort. Wenig später verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und krachte auf der Horwerstrasse in einen Gartenzaun. Danach flüchtete er zu Fuss, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden.

Am Auto und an der Infrastruktur entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25'000 Franken. Die Staatsanwaltschaft Emmen hat eine Untersuchung eröffnet, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

