Lernfahrer kollidiert mit Geländer – und stürzt fast in den Bach

Kantonspolizei Schwyz

Am Samstagabend kam es zu einem Unfall in Siebnen SZ. Ein Lernfahrer und seine Begleitperson kollidierten mit einem Geländer. Keine Person wurde verletzt.

Am Samstag, 19. April 2025, kurz nach 18.00 Uhr, fuhr ein 30-jähriger Lernfahrer mit seiner 34-jährigen Begleitperson von Schübelbach herkommend in Richtung Lachen. «Beim sogenannten Grosskreisel in Siebnen geriet er über die rechte Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Geländer der Brücke über die Wägitaler Aa», schreibt die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung.

Alle Personen konnten den Personenwagen selbstständig verlassen. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Zur Sicherung und Bergung des Personenwagens wurde die Feuerwehr Schübelbach aufgeboten. Weiter standen der Unterhaltsdienst des Kantons Schwyz und ein privates Abschleppunternehmen im Einsatz.