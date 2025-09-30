  1. Privatkunden
Justizfall im Kanton Bern Lernfahrer sitzt bekifft an Steuer – doch vor Gericht muss die Beifahrerin

Sven Ziegler

30.9.2025

Der Lernfahrer musste ebenfalls vor Gericht. (Symbolbild)
Der Lernfahrer musste ebenfalls vor Gericht. (Symbolbild)
KEYSTONE

Ein Lernfahrer in Bern wurde mit zu viel THC im Blut erwischt. Auch seine Begleiterin stand vor Gericht – doch das Obergericht sprach sie frei. Eine generelle Pflicht, nach Drogenkonsum zu fragen, sei «realitätsfremd».

Sven Ziegler

30.09.2025, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lernfahrer wurde mit mehr als 3 Mikrogramm THC pro Liter Blut kontrolliert.
  • Die Staatsanwaltschaft wollte auch die Begleitperson belangen.
  • Das Obergericht Bern entschied: Eine Fragepflicht nach Drogenkonsum ist unverhältnismässig.
Mehr anzeigen

Ein Joint am Vorabend hatte für einen 53-jährigen Lernfahrer im Dezember 2022 gravierende Folgen: Bei einer Polizeikontrolle an einer Autobahneinfahrt reagierte sein Drogenschnelltest positiv, eine Blutprobe ergab mehr als doppelt so viel THC wie erlaubt. Der Mann wurde daraufhin wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand verurteilt.

Doch nicht nur er musste sich verantworten, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Auch seine Begleiterin, die ihn an jenem Morgen auf einer privaten Lernfahrt unterstützte, wurde angeklagt. Die Generalstaatsanwaltschaft argumentierte, eine Begleitperson trage die gleiche Verantwortung wie der Fahrer selbst – und müsse sich zumindest aktiv nach dem Konsum von Alkohol, Drogen oder Medikamenten erkundigen.

Widersprüchliche Angaben von den Behörden

Das sahen die Richterinnen und Richter jedoch anders. Schon das Regionalgericht Berner Jura-Seeland sprach die Frau frei, nun bestätigte auch das Obergericht den Entscheid. Es gebe keine Hinweise, dass sie den Konsum hätte erkennen müssen. Zudem sei eine generelle Fragepflicht «realitätsfremd» und unverhältnismässig.

Die Verantwortung könne nicht allein auf Begleitpersonen abgewälzt werden, insbesondere bei älteren oder erfahrenen Fahrschülern.

Die Verteidigung hatte laut der «Berner Zeitung» betont, die Frau habe nichts von den Gewohnheiten des Lernfahrers gewusst. Zwar schilderten Polizisten, er habe apathisch und lallend gewirkt, doch andere Protokolle beschrieben ihn als orientiert und nur leicht beeinträchtigt. Auch das Obergericht sprach von widersprüchlichen Angaben.

Die Kosten des Verfahrens in Höhe von knapp 10'000 Franken trägt nun der Kanton Bern.

