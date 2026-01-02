Das Auto wurde bei dem Unfall zerstört. Kapo AG

Ein 18-jähriger Lernfahrer ist in der Silvesternacht in Laufenburg AG mit dem Auto rund 40 Meter einen Abhang hinuntergestürzt. Der junge Mann blieb unverletzt – ein Alkoholtest fiel jedoch positiv aus.

Ein 18-jähriger Lernfahrer ist in der Silvesternacht in Laufenburg AG mit dem Schrecken davongekommen: Er stürzte mit dem Auto rund 40 Meter einen Abhang hinunter, überstand den Unfall aber unverletzt.

Wie die Aargauer Polizei am Freitag mitteilte, war der junge Mann auf einer Nebenstrasse unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich vermutlich mehrfach und kam an einem Baumstrunk zum Stillstand.

«Wie durch ein Wunder blieb der Lenker unverletzt», schrieb die Polizei. Der Fahrer konnte sich selbst befreien.

Erst am Neujahrstag wurde die Polizei im Zusammenhang mit der Fahrzeugbergung über den Unfall informiert. Ein Test ergab eine Alkoholisierung, der Lernfahrausweis wurde entzogen. Der 18-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.