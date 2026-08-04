Der Bund schlägt vor, dass Wohneigentümer*innen ihre Briefkästen an einer zentralen Stelle zusammenlegen könnten.

Darum geht’s Der Bundesrat plant im Rahmen der Postgesetzrevision die Möglichkeit, Briefkästen freiwillig an zentralen Standorten zusammenzulegen. Das Bakom stellte klar, dass keine Abschaffung geplant ist.

GLP-Präsident Jürg Grossen fordert eine Diskussion über die Zukunft der Briefkastenpflicht. Für ihn kommt die Abschaffung in Frage, wenn die digitale Erreichbarkeit für alle garantiert wird und es eine Übergangsfrist gibt.

Die Forderung kommt bei der Mehrheit der blue News Leser*innen nicht gut an. Sie kritisieren den Abbau beim Service public.

Jeder Bürger, jede Bürgerin, kann sich bis am 15. Oktober mit einer Vernehmlassungsantwort äussern. Zusammenfassung erstellt mit

Der Bundesrat will im Rahmen der Postgesetzrevision Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern erlauben, ihre Briefkästen freiwillig an einem zentralen Ort zusammenzulegen. Das Bakom betont zwar: Eine Abschaffung sei nicht geplant.

GLP-Präsident Jürg Grossen geht aber vor Abschluss der Vernehmlassung weiter und fordert langfristig die vollständige Abschaffung der Briefkastenpflicht – nach dem Vorbild Dänemark, gekoppelt an digitale Erreichbarkeit für alle. Telekomexperte Ralf Beyeler hält dagegen: Ein taugliches Digitalbrief-Angebot fehle in der Schweiz bislang.

Der Vorschlag hat viele Leserinnen und Leser aufgewühlt. Bei der Redaktion gingen über 70 E-Mails und WhatsApp-Nachrichten ein. Der Tenor ist fast durchwegs ablehnend. Besonders ältere Menschen melden sich zu Wort und befürchten, durch zentrale Briefkästen den Anschluss zu verlieren.

Päckli tragen im Alter schwierig

Im Zentrum der Kritik steht die Sorge um ältere und gehbehinderte Menschen. blue News Leser Kurt Schenk fragt etwa: «Kann mir Herr Grossen erklären, ab wann wir Alten das zugute haben?»

Eine 82-jährige Leserin schreibt per WhatsApp, sie komme am PC zwar gut zurecht, könne aber körperlich nicht mehr alles selber erledigen: «Ich bin 82 Jahre und beherrsche den PC, nur ein Paket tragen kann ich nicht mehr.»

So geht Vernehmlassung Bevor in der Schweiz ein Gesetz ins Parlament kommt, darf sich nicht nur jede Partei und Organisation zum Entwurf äussern, sondern auch jeder Mensch – unabhängig davon, ob man stimmberechtigt ist. Wer sich äussern will, muss die Dokumente genau durchlesen und eine Stellungnahme einreichen. Infos dazu finden sich auf der Website des Bundes.

Andere Leser*innen nutzten ihre Nachricht an blue News für eine generelle Kritik an die Post. Toni Durrer schreibt: «Die Post erwirtschaftet Millionen Gewinn, baut immer mehr Leistungen ab und schliesst Poststellen.» Mehrere Personen befürchten zudem, dass mit der Reform auch Arbeitsplätze bei den Briefträger*innen wegfallen könnten. Vereinzelt taucht auch die Sorge auf, dass Sammelstellen Diebstähle begünstigen würden.

«Die Post erwirtschaftet Millionen Gewinn, baut immer mehr Leistungen ab und schliesst Poststellen.» Toni Durrer blue News Leser

Physiotherapeutin: Briefkasten ist sozialer Ort

Besonders bemerkenswert: Kritik kommt auch aus den eigenen Reihen der GLP. Beatrice Brügger Schneider aus Siebnen, selber Parteimitglied, schreibt: «Übrigens irritiert es mich, selber Mitglied der GLP, dass ausgerechnet unser Parteipräsident sich für diese von einem problematischen Zeitgeist geprägte Idee einsetzt.»

Sie sei zudem schwer gehbehindert und könne ihren Briefkasten heute dank Lift und Rollator problemlos erreichen. Auch Physiotherapeutin Eva Lapostolle verteidigt den Briefkasten als sozialen Ort, wo man Anzeigen nach einer Geburt oder nach dem Tod aufhängen könne: «Wer keinen Briefkasten will, hat keine Freunde und ein langweiliges Leben.»

So berichtete blue News Zukunft der Post GLP-Chef will die Briefkastenpflicht abschaffen – unter diesen Bedingungen

Wer sich offiziell zum Gesetzesentwurf äussern will, kann dies bis zum 15. Oktober im Rahmen der laufenden Vernehmlassung tun – unabhängig davon, ob man stimmberechtigt ist.

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