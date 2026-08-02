Wegen Trockenheit blieb es am 1. August ruhig. Viele Leser fanden genau das angenehm – auch mit Blick auf die Abstimmung im November.

Während in weiten Teilen der Schweiz die traditionellen Feuerwerke aufgrund der anhaltenden Trockenheit ausfallen, erleuchtete das traditionelle Seenachtsfest in Flüelen am Freitagabend den Nachthimmel mit einem rund 15-minütigen Feuerwerk.

1. August: So war das Feuerwerk in Flüelen UR Während in weiten Teilen der Schweiz die traditionellen Feuerwerke aufgrund der anhaltenden Trockenheit ausfallen, erleuchtete das traditionelle Seenachtsfest in Flüelen am Freitagabend den Nachthimmel mit einem rund 15-minütigen Feuerwerk.

Darum geht’s Am 1. August 2026 galt in vielen Kantonen wegen Trockenheit ein Feuerwerksverbot, und die Mehrheit der befragten Leserinnen und Leser empfand den ruhigen Feiertag als positiv.

Einzelne vermissten die Festlichkeit, etwa Höhenfeuer oder Vulkane, zeigten aber Verständnis für das Verbot angesichts der Brandgefahr.

Am 29. November stimmt die Schweiz über ein landesweites Verbot von privatem lautem Feuerwerk ab, nachdem der Nationalrat im Sommer den Gegenvorschlag überraschend versenkt hat. Zusammenfassung erstellt mit

Am diesjährigen 1. August herrschte in vielen Kantonen ein Feuerwerksverbot – Grund war die lange Trockenheit. blue News wollte von den Lesern wissen, wie sie den feuerwerksfreien Bundesfeiertag erlebt haben. Der Hintergrund: Am 29. November stimmt die Schweiz über ein landesweites Feuerwerksverbot ab.

Nicht alle Rückmeldungen fallen positiv aus. Leserin Birgit Rutishauser fand den Abend schlicht langweilig: «Kein Grillieren, kein Vulkan – ein Tag wie jeder andere auch – ausser mit geschlossenen Geschäften.»

Weil auch das Feuerwerk ihrer Gemeinde ausfiel, verzichtete sie auf die 1.-August-Rede und ging stattdessen zu McDonald's. Trotzdem hat sie Verständnis für das Verbot: Die Trockenheit und die Feuergefahr rechtfertigen es aus ihrer Sicht. An der Urne wird sie das nationale Feuerwerksverbot am 29. November aber ablehnen. Ein paar Feuerwerke im Jahr seien vertretbar, findet sie – vor allem jene, die Gemeinden und Städte organisieren.

Die Mehrheit der Rückmeldungen tönt anders. Bernhard Sommer schreibt, er habe das Verbot «sehr positiv» erlebt. Es habe kein Lärm, kein Schwefelgestank und kein verschwendetes Geld gegeben. Leser Adolf Lötscher schrieb in einer Mail: «Endlich mal ruhig ohne Böller!»

Das fordert die Feuerwerks-Initiative Die Initiative will Feuerwerkskörper verbieten, die Lärm erzeugen – lärmfreie Varianten wie Bengalhölzer oder Vulkane blieben weiterhin erlaubt. Kantone können für überregional bedeutende Anlässe Ausnahmebewilligungen erteilen, sodass grosse öffentliche Feuerwerke möglich bleiben. Die neuen Regeln müssten spätestens zwei Jahre nach einer Annahme umgesetzt sein. Abgestimmt wird am 29. November 2026.

Viele wollen Ja stimmen

Und eine Leserin namens Bea beschreibt den Tag als «super einfach toll, so ruhig». Der Verzicht auf Feuerwerk habe ihrem Hund den Stress erspart und für weniger Luftverschmutzung und Abfall gesorgt. Am 29. November will sie klar Ja stimmen. Feuerwerk sei für sie «sinnlose Klöpferei und Geldverschwendung».

Ähnlich sieht das Kurt Rigert. Er schreibt, er habe mit den Nachbarn endlich wieder einmal in Ruhe auf dem Balkon plaudern und lachen können, ohne dass Knall und Rauch gestört habe. Das tue der Gesellschaft und dem Nervensystem gut, findet er, und stimmt deshalb klar Ja zur Initiative. Auch Robert Kunz freut sich über den ruhigen Feiertag: «Absolut super, ohne Knallerei! Weiter so!!!»

René Hügli berichtet, seine Gruppe habe bis spät in die Nacht gefeiert – ganz ohne Alkohol und ohne Knallerei, obwohl beides zur Verfügung gestanden hätte. Er findet, das könnte man auch an Silvester so machen.

Höhenfeuer wurde vermisst

Ein differenzierteres Bild zeichnet Jürg Grau. Er verbrachte einen gemütlichen 1.-August-Abend mit Gästen beim Nachtessen, und seine Katze, die sonst extreme Angst hat, blieb ruhig. Positiv findet er, dass keine Knallerei zu hören war und keine Raketenrückstände im Garten liegen.

Vermisst hat er dagegen die zahlreichen Höhenfeuer, die er sonst von seinem Sitzplatz aus sieht – das habe den Abend etwas langweilig gemacht. Trotzdem will er die Initiative am 29. November klar annehmen, wegen des Tierwohls und der Nachhaltigkeit. Als Alternative zum klassischen Feuerwerk schlägt er Höhenfeuer, Vulkane oder Drohnenshows vor.

Die Feuerwerksinitiative fordert ein schweizweites Verbot für privates lautes Feuerwerk. Ein Gegenvorschlag hätte ein Verbot abschwächen sollen, aber dennoch griffige Massnahmen enthalten. Die Initianten hätten dann ihre Volksinitiative zurückgenommen. Doch dazu kommt es nicht: Im Sommer wurde der Gegenvorschlag überraschend vom Nationalrat versenkt. Damit kommt die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung.

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