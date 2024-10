In der St. Galller Gemeinde Goldach schliesst die letzte Metzgerei. (Symbolbild) Keystone/Laurent Gillieron

Trotz Konkurrenz von Migros, Coop und Co. hat sich die einzige Metzgerei in Goldach jahrzehntelang gehalten. Nach 55 Jahren ist nun Schluss: Die Besitzer gehen in den Ruhestand – ohne Nachfolger gefunden zu haben.

Das war’s für den Traditionsbetrieb: Nach mehr als fünf Jahrzehnten macht die Metzgerei in Goldach SG dicht. Es war die einzige Metzgerei des Dorfes, das damit eine wichtige Institution verliert, wie das «Tagblatt» berichtet (kostenpflichtiger Inhalt).

Der Grund für das Aus: Franz und Doris Jung gehen in den Ruhestand. Einen Nachfolger haben die Besitzer des Ladens allerdings nicht finden können. Ihre Metzgerei war eines der letzten verbliebenen kleinen Geschäfte im Ort, das sich gegen die Konkurrenz von Grosskonzernen behauptete.

Älteste Kundin ist 100 Jahre alt

Die Goldacher verlieren mehr als eine Metzgerei. Nachdem Franz und Doris Jung das Geschäft 1989 übernommen hatten, führten sie recht bald einen Catering-Service ein, der nicht nur kleine und grosse Anlässe versorgte, sondern auch den Mittagstisch am Schulhaus kochte.

Für einige Bewohner des Ortes wollen sie den Service aufrechterhalten und weiterhin Mittagessen vorkochen. Schliesslich sei ihnen die Stammkundschaft, die älteste Kundin zählt stolze 100 Lenze, über Jahrzehnte treu geblieben: «Für diese Kunden wollten wir über unseren Ruhestand hinaus noch da sein.»