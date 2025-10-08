Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Alle sind zurück Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

SDA

8.10.2025 - 19:27

Gaza – Die letzten Mitglieder der Schweizer Flottille sind zurückgekehrt

Gaza – Die letzten Mitglieder der Schweizer Flottille sind zurückgekehrt

Die letzten zehn Schweizer Teilnehmer der Flottille für Gaza wurden am Mittwoch repatriiert. Neun Personen landeten in Genf, während das letzte Mitglied der Flottille, ein türkischer Doppelstaatsbürger, am Dienstag in der Türkei eintraf.

08.10.2025

Nun sind auch die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte zurück – und berichten von ihren Erfahrungen. Die neun Frauen und Männer erwartet eine saftige Rechnung vom Bund.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

08.10.2025, 19:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alle Schweizer Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte sind zurück in der Schweiz.
  • Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf. Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte.
  • Die Kosten für die Rückführung in die Schweiz werden den Betroffenen vom Bund in Rechnung  gestellt.
Mehr anzeigen

Die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte sind nach Hause zurückgekehrt. Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf, nachdem ein weiterer Aktivist, ein schweizerisch-türkischer Doppelbürger, bereits am Dienstag in der Türkei angekommen war.

Rund 300 Demonstrierende empfingen die neun Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten am Flughafen Genf. Sie waren mit Plakaten ausgestattet und stimmten Parolen zu Ehren der Flottille an. Auch Rücktrittsforderungen an Aussenminister Ignazio Cassis wurden laut.

Nach dem Empfang nahmen die Mitglieder an einem Treffen mit der Organisation Waves of Freedom teil. Diese repräsentierte die Schweizer Delegation der «Global Sumud Flotilla». Die Organisation habe psychologische Unterstützung für die Rückkehrenden organisiert, sagte eine Sprecherin. «Wir haben festgestellt, dass einige Personen insbesondere mit dem Schlafen Schwierigkeiten haben», hiess es.

Der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagany (Mitte) und acht weitere Mitglieder der Schweizer Gaza-Flottille sind am Mittwoch in Genf gelandet.
Der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagany (Mitte) und acht weitere Mitglieder der Schweizer Gaza-Flottille sind am Mittwoch in Genf gelandet.
Bild: Keystone (Archivbild)

«Wie Tiere behandelt»

Zu den Rückkehrern gehörte der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagani. Bei seiner Ankunft bedankte er sich unter anderem für den Empfang: «Ohne euch wären wir immer noch dort.» Die Mitglieder der Flotte seien wie Tiere behandelt und gedemütigt worden, sagte Pagani. «Wir waren 14, zusammengepfercht auf 23 Quadratmetern.» Weiter erzählte er vom Fall einer an Diabetes leidenden Person, der die israelische Armee Medikamente verweigert haben soll.

In seiner Rede dankte Pagani zudem dem jordanischen Volk. In Amman hatten die Aktivistinnen und Aktivisten am Dienstag einen Zwischenstopp eingelegt. «Die Jordanier waren sehr grosszügig und haben uns im Gegensatz zum EDA eine Mahlzeit und Kleidung bezahlt», sagte er.

Krieg am Wendepunkt?. Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt

Krieg am Wendepunkt?Was wirklich in Trumps 20-Punkte-Plan für Gaza steckt

Kosten noch unklar

Die Kosten für die Rückführung durch den Bund werden den Betroffenen in Rechnung gestellt. Das betreffe sowohl die konsularischen Dienstleistungen als auch weitere Kosten wie Flugtickets, Transport oder Hotelunterbringungen, sagte ein Sprecher des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. Die Höhe dieser Kosten konnte er am Mittwoch noch nicht beziffern.

Nahost-Ticker. Spaniens Parlament billigt Waffenembargo gegen Israel

Nahost-TickerSpaniens Parlament billigt Waffenembargo gegen Israel

Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte. Israelische Streitkräfte hatten die Boote vergangene Woche abgefangen und die Insassen in Gewahrsam genommen.

Der erste Schweizer Aktivist war am Samstag nach Zürich zurückgekehrt, ehe am Sonntag acht weitere Personen in Genf ankamen. Die Verbliebenen hatten die israelischen Behörden am Dienstag aus einem Gefängnis in der Negev-Wüste nach Jordanien abgeschoben. Die Schweizer Botschaft in Amman nahm sie an der Grenze in Empfang und organisierte die Weiterreise.

Meistgelesen

Bundesgericht fällt Urteil – Behindertes Mädchen muss in die Sonderschule
Junge Frau gibt sich als die vermisste Maddie aus
Beatrice Egli zeigt sich emotional – und packt über ihr Liebensleben aus
Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund
Ausschlagung hilft nichts – Krankenkasse will Geld vom trauernden Ehemann