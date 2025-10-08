Schweizer Gaza-Aktivisten bekommen Rechnung vom Bund

Gaza – Die letzten Mitglieder der Schweizer Flottille sind zurückgekehrt Die letzten zehn Schweizer Teilnehmer der Flottille für Gaza wurden am Mittwoch repatriiert. Neun Personen landeten in Genf, während das letzte Mitglied der Flottille, ein türkischer Doppelstaatsbürger, am Dienstag in der Türkei eintraf. 08.10.2025

Nun sind auch die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte zurück – und berichten von ihren Erfahrungen. Die neun Frauen und Männer erwartet eine saftige Rechnung vom Bund.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alle Schweizer Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte sind zurück in der Schweiz.

Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf. Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte.

Die Kosten für die Rückführung in die Schweiz werden den Betroffenen vom Bund in Rechnung gestellt. Mehr anzeigen

Die letzten Schweizer Mitglieder der Gaza-Flotte sind nach Hause zurückgekehrt. Neun Personen landeten am Mittwoch in Genf, nachdem ein weiterer Aktivist, ein schweizerisch-türkischer Doppelbürger, bereits am Dienstag in der Türkei angekommen war.

Rund 300 Demonstrierende empfingen die neun Schweizer Aktivistinnen und Aktivisten am Flughafen Genf. Sie waren mit Plakaten ausgestattet und stimmten Parolen zu Ehren der Flottille an. Auch Rücktrittsforderungen an Aussenminister Ignazio Cassis wurden laut.

Nach dem Empfang nahmen die Mitglieder an einem Treffen mit der Organisation Waves of Freedom teil. Diese repräsentierte die Schweizer Delegation der «Global Sumud Flotilla». Die Organisation habe psychologische Unterstützung für die Rückkehrenden organisiert, sagte eine Sprecherin. «Wir haben festgestellt, dass einige Personen insbesondere mit dem Schlafen Schwierigkeiten haben», hiess es.

Der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagany (Mitte) und acht weitere Mitglieder der Schweizer Gaza-Flottille sind am Mittwoch in Genf gelandet. Bild: Keystone (Archivbild)

«Wie Tiere behandelt»

Zu den Rückkehrern gehörte der ehemalige Genfer Stadtpräsident Rémy Pagani. Bei seiner Ankunft bedankte er sich unter anderem für den Empfang: «Ohne euch wären wir immer noch dort.» Die Mitglieder der Flotte seien wie Tiere behandelt und gedemütigt worden, sagte Pagani. «Wir waren 14, zusammengepfercht auf 23 Quadratmetern.» Weiter erzählte er vom Fall einer an Diabetes leidenden Person, der die israelische Armee Medikamente verweigert haben soll.

In seiner Rede dankte Pagani zudem dem jordanischen Volk. In Amman hatten die Aktivistinnen und Aktivisten am Dienstag einen Zwischenstopp eingelegt. «Die Jordanier waren sehr grosszügig und haben uns im Gegensatz zum EDA eine Mahlzeit und Kleidung bezahlt», sagte er.

Kosten noch unklar

Die Kosten für die Rückführung durch den Bund werden den Betroffenen in Rechnung gestellt. Das betreffe sowohl die konsularischen Dienstleistungen als auch weitere Kosten wie Flugtickets, Transport oder Hotelunterbringungen, sagte ein Sprecher des Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten. Die Höhe dieser Kosten konnte er am Mittwoch noch nicht beziffern.

Insgesamt 19 Schweizer Staatsangehörige waren unter den mehr als 450 Aktivistinnen und Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte. Israelische Streitkräfte hatten die Boote vergangene Woche abgefangen und die Insassen in Gewahrsam genommen.

Der erste Schweizer Aktivist war am Samstag nach Zürich zurückgekehrt, ehe am Sonntag acht weitere Personen in Genf ankamen. Die Verbliebenen hatten die israelischen Behörden am Dienstag aus einem Gefängnis in der Negev-Wüste nach Jordanien abgeschoben. Die Schweizer Botschaft in Amman nahm sie an der Grenze in Empfang und organisierte die Weiterreise.