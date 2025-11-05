Familienstreit auf Zürcher Hof endete letztes Jahr tödlich – jetzt sterben dort 11 Hunde

In einer Tierpension in der Region Uster hat sich eine Tragödie ereignet: Elf Hunde starben in der Nacht auf den 24. Oktober unter bislang ungeklärten Umständen, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Im Zentrum der Ermittlungen stehe der Verdacht auf eine Vergiftung.
Für die betroffenen Halter*innen sitzt der Schock tief: «Meine Frau war im Ausland, sie ist zusammengebrochen, als sie vom Tod unseres Hundes erfuhr», wird ein Besitzer vom «Tages-Anzeiger» zitiert. Und auch die Betreiberin der Pension, die die Tiere am Morgen tot auffand, zeigt sich fassungslos: «Wir haben keine Erklärung dafür. Es ist schlimm für uns alle.»
Die Betreiberin habe sofort die Besitzer informiert und die Behörden eingeschaltet. Als erste Massnahme sei nun ein Überwachungssystem mit Kameras geplant.
Hof war bereits einmal Tatort
Die Hundepension existiert seit 2018 und bleibt vorerst geschlossen. «Abgesehen von Notfällen nehmen wir derzeit keine Tiere auf», so die Betreiberin zum «Tages-Anzeiger». Die Hunde seien im selben Haus untergebracht gewesen, in dem auch ihre Familie lebe – umso grösser sei die Betroffenheit.