Das Rathaus in Leuk VS beschäftigt aktuell die Gerichte. Google Maps

Ein Fenster soll zum Notausgang werden. Das löst einen Konflikt aus, der nun die Walliser Politik und wohl bald auch die Gerichte beschäftigt. Obwohl die Burgerschaft Leuk über eine rechtskräftige Baubewilligung verfügt, hat der Kanton die Arbeiten am historischen Rathaus gestoppt

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Burgerschaft Leuk will ein bereits 1934 verändertes Fenster ihres historischen Rathauses in einen rollstuhlgängigen Notausgang umbauen.

Obwohl die Baubewilligung seit Monaten rechtskräftig ist, verhängte der Kanton einen Baustopp und stellte das Gebäude kurzfristig unter Schutz.

Nun droht ein Grundsatzstreit über Denkmalschutz, Eigentumsrechte und die Frage, wie weit historische Gebäude an heutige Anforderungen angepasst werden dürfen. Mehr anzeigen

Auf den ersten Blick wirkt der Streit beinahe absurd. Im Zentrum steht kein grosser Anbau, kein spektakuläres Bauprojekt und keine grundlegende Veränderung eines historischen Wahrzeichens. Es geht um ein Fenster.

Die Burgerschaft Leuk möchte am historischen Rathaus einen rollstuhlgängigen Notausgang erstellen, wie der «Walliser Bote» meldet. Dafür soll ein bereits 1934 verändertes Fenster an der Ostseite des Gebäudes umgebaut werden. Hintergrund sind Brandschutzvorschriften für den Ulrich-Ruffiner-Saal, der Platz für rund 80 Personen bietet.

Die Gemeinde Leuk bewilligte das Vorhaben trotz Einwänden der kantonalen Denkmalpflege. Beschwerden gingen keine ein. Anfang September 2025 wurde die Baubewilligung rechtskräftig.

Als die Burgerschaft Anfang dieses Jahres den Baustart ankündigte, griff der Kanton jedoch ein. Das Rathaus wurde mit sofortiger Wirkung unter Schutz gestellt, gleichzeitig verfügten die Behörden einen Baustopp. Die Burgerschaft spricht von einem unverständlichen Vorgehen und kritisiert insbesondere den Zeitpunkt der Unterschutzstellung.

Die kantonale Denkmalpflege hatte sich von Beginn an gegen das Projekt gestellt. Sie argumentiert, der geplante Notausgang mit Rampe und Stützmauer greife zu stark in das historische Ortsbild ein. Als die Burgerschaft Anfang dieses Jahres den Baustart ankündigte, stellte der Kanton das Rathaus samt Umgebung kurzfristig unter Schutz und stoppte die Arbeiten. Das Vorhaben widerspreche den Schutzzielen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), lautet die Begründung.

Nun muss der Staatsrat über die eingereichten Beschwerden entscheiden. Sollte Leuk auch dort unterliegen, kündigen die Verantwortlichen bereits den Gang vor weitere Instanzen an.

Immer wieder Baustreits in der Schweiz

Immer wieder kommt es in der Schweiz zu grossen Baurechtsstreit. Meist gehen diese aber über ein Fenster respektive einen Notausgang hinaus.

Erst im vergangenen Jahr strich ein Investor in Zürich West ein geplantes 70-Meter-Hochhaus aus seinen Plänen, nachdem jahrelange politische und juristische Auseinandersetzungen drohten. Dadurch gingen rund 60 geplante Wohnungen verloren.

In St. Moritz beschäftigt ein Wohnprojekt die Gerichte seit Jahren. Dort streiten Anwohner und Bauherrschaft über die Zufahrt und fehlende Parkplätze. Der Fall liegt inzwischen beim Bundesgericht.

Auch in Rüschlikon landete ein Bauprojekt auf dem Tisch der Behörden. Dort kämpfen Anwohner gegen den Neubau eines Mehrfamilienhauses, weil sie einen über hundert Jahre alten Ahorn gefährdet sehen.