Kanton stoppt UmbauWegen eines Fensters – Walliser Rathaus-Streit landet vor Gericht
Sven Ziegler
18.6.2026
Ein Fenster soll zum Notausgang werden. Das löst einen Konflikt aus, der nun die Walliser Politik und wohl bald auch die Gerichte beschäftigt. Obwohl die Burgerschaft Leuk über eine rechtskräftige Baubewilligung verfügt, hat der Kanton die Arbeiten am historischen Rathaus gestoppt
Auf den ersten Blick wirkt der Streit beinahe absurd. Im Zentrum steht kein grosser Anbau, kein spektakuläres Bauprojekt und keine grundlegende Veränderung eines historischen Wahrzeichens. Es geht um ein Fenster.
Die Burgerschaft Leuk möchte am historischen Rathaus einen rollstuhlgängigen Notausgang erstellen, wie der «Walliser Bote» meldet. Dafür soll ein bereits 1934 verändertes Fenster an der Ostseite des Gebäudes umgebaut werden. Hintergrund sind Brandschutzvorschriften für den Ulrich-Ruffiner-Saal, der Platz für rund 80 Personen bietet.
Die Gemeinde Leuk bewilligte das Vorhaben trotz Einwänden der kantonalen Denkmalpflege. Beschwerden gingen keine ein. Anfang September 2025 wurde die Baubewilligung rechtskräftig.
Als die Burgerschaft Anfang dieses Jahres den Baustart ankündigte, griff der Kanton jedoch ein. Das Rathaus wurde mit sofortiger Wirkung unter Schutz gestellt, gleichzeitig verfügten die Behörden einen Baustopp. Die Burgerschaft spricht von einem unverständlichen Vorgehen und kritisiert insbesondere den Zeitpunkt der Unterschutzstellung.
Die kantonale Denkmalpflege hatte sich von Beginn an gegen das Projekt gestellt. Sie argumentiert, der geplante Notausgang mit Rampe und Stützmauer greife zu stark in das historische Ortsbild ein. Als die Burgerschaft Anfang dieses Jahres den Baustart ankündigte, stellte der Kanton das Rathaus samt Umgebung kurzfristig unter Schutz und stoppte die Arbeiten. Das Vorhaben widerspreche den Schutzzielen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), lautet die Begründung.
Nun muss der Staatsrat über die eingereichten Beschwerden entscheiden. Sollte Leuk auch dort unterliegen, kündigen die Verantwortlichen bereits den Gang vor weitere Instanzen an.
Immer wieder Baustreits in der Schweiz
Immer wieder kommt es in der Schweiz zu grossen Baurechtsstreit. Meist gehen diese aber über ein Fenster respektive einen Notausgang hinaus.