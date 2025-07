Konditorei in Dietikon ZH wird wegen Food-Trend überrannt

Flamur und Egzona Obërtinca sind die Inhaber von «Egi's Cake». Bild: blue News

In Dietikon ZH sorgt «Egi’s Cake» mit täuschend echten «Fruit-Cakes» für einen Ansturm. In den sozialen Medien gehen sie gerade komplett viral. blue News besucht das Ehepaar – und probiert eines dieser Desserts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Konditorei «Egi’s Cake» in Dietikon produziert täglich 150–200 täuschend echte Fruit-Cakes.

Wegen der Desserts gehen sie aktuell auf den sozialen Medien viral.

Der Trend stammt vom französischen Pâtissier Cédric Grolet und begeistert vor allem junge Leute.

Für einen Fruit-Cake bezahlt man 15 Franken. Dafür kriegen sie teils auch Kritik. Mehr anzeigen

Am späten Mittwochnachmittag stehen die Leute in Dietikon ZH Schlange. Immer wieder muss Flamur sie mit leeren Händen wegschicken. Das Telefon klingelt im Minutentakt. «Sind die nur zum Anschauen?», fragt eine Frau und zeigt auf die Küchlein in der Vitrine. «Die sind alle reserviert», antwortet Flamur.

Flamur und Egzona Obërtinca betreiben die Konditorei «Egi's Cake». Sie haben sich auf Kuchen spezialisiert. Derzeit geht ihr Betrieb in den sozialen Medien viral. Der Grund dafür: «Fruit-Cakes». Also Desserts, die täuschend echt wie Früchte aussehen.

Ins Rollen gebracht hat diesen Trend der 39-jährige französische Pâtissier Cédric Grolet. Mit seinen realistischen Kreationen begeistert er Millionen. Auf Instagram hat er knapp 13 Millionen Follower*innen, auf TikTok 9 Millionen Follower*innen.

Auf den sozialen Medien kursieren unzählige Videos von Menschen, die sich dabei filmen, wie sie einen «Fruit-Cake» probieren – vor allem dieses «Knacken» beim Beissen ist beliebt – oder stundenlang anstehen, um einen der begehrten Kuchen zu ergattern.

Seither lassen sich weltweit Konditoreien von Grolet inspirieren und bieten Duplikate an. Nur in der Schweiz gab es lange nichts. Bis jetzt.

150 bis 200 Fruit-Cakes werden pro Tag gemacht

Seit Donnerstag produziert das Ehepaar die «Fruit-Cakes». «Wir produzieren täglich 150 bis 200 Küchlein», erzählt Flamur blue News. Gemeinsam mit seiner Frau Egzona haben die beiden vor rund einem Jahr die Konditorei «Egi's Cake» gegründet. Mitarbeiter*innen haben sie keine. Deshalb wird aktuell bis drei Uhr nachts gearbeitet. Um sechs Uhr am Morgen geht es wieder weiter.

«Egi's Cake» bietet sieben Sorten an. Nicht auf dem Bild ist der Apfel. blue News

Ursprünglich hatten sie das Projekt wegen des hohen Aufwands auf Eis gelegt und sich auf ihre klassischen Desserts konzentriert. Doch als der Hype um die kunstvollen Küchlein immer grösser wurde, entschieden sie sich, die Desserts trotzdem anzubieten. Mit Erfolg.

«Wir werden überrannt», erzählt Flamur. Alleine auf den sozialen Medien haben sie über 500 Anfragen. Aufgrund der vielen Bestellungen kann man die Fruit-Cakes nur auf Vorbestellung kaufen. Wer am Mittwoch eine Bestellung aufgibt, kann sie am Dienstag abholen kommen.

Ein Stück für 15 Franken

Vor allem junge Leute kommen vorbei – und sie kommen von Bern, Glarus, St. Gallen. «Es tut uns jedes Mal leid, wenn wir jemanden mit leeren Händen nach Hause schicken müssen. Wir möchten wirklich niemanden enttäuschen», erzählt Egzona. «Wenn es etwas ruhiger wird, schaffen wir es bestimmt, ein paar zusätzliche Stücke zu produzieren, damit auch spontane Besucher nicht leer ausgehen.»

Auch ein Jugendlicher und seine Grossmutter versuchen ihr Glück – ohne Vorbestellung. Doch alle Fruit-Cakes sind bereits reserviert. Die beiden kommen aus Aarau, wie sie blue News erzählen. Für einen Tagesausflug waren sie in Zürich. Als sie gesehen haben, dass es nun die Desserts in Dietikon gibt, legten sie auf dem Heimweg einen Stopp ein.

«Am Mittwoch holen wir unsere Bestellung ab», erzählt die ältere Dame. Auf die Frage, wie sie davon erfahren haben, antwortet der Jugendliche: «Ich habe es auf TikTok gesehen».

Auch blue News hat ein Fruit-Cake getestet. Das Fazit unserer Redaktorin: «Hype hin oder her – es ist einfach mega lecker.» blue News

Das haben wohl viele. Mehrere Food-Influencer sind bereits vorbeigekommen, um die Fruit-Cakes zu probieren. Dabei filmen sie sich und stellen den Clip dann ins Netz – die meisten haben mehrere tausend Aufrufe.

Aktuell haben sie sieben Sorten im Angebot: Himbeere, Zitrone, Mango, Kakaobohne, Blaubeere, Apfel und Orange. Für eines dieser essbaren Kunstwerke bezahlt man 15 Franken. Doch mit dem Preis sind nicht alle einverstanden.

Auf den sozialen Medien kommentieren einige Nutzer*innen, dass es zu teuer sei. Doch das Paar sieht die Kritik gelassen. «Für unsere Arbeit finde ich das wenig. Wir zahlen Löhne, Miete und Strom und alles wird hier in unserem Betrieb hergestellt», so Flamur. Negative Kommentare sieht er auch als kostenlose Werbung: «Auch schlechte Kritik bringt Aufmerksamkeit.»

«Es gab immer wieder Momente, wo wir aufhören wollten»

Das genaue Rezept bleibt geheim. Doch im Inneren verbringt sich ein Fruchtkompott der Frucht, die man sich kauft. Umhüllt ist diese mit einer Rahm-weisse-Schokolade-Mischung, die äusserste Schicht besteht ebenfalls aus weisser Schokolade und Kakaobutter. «Ein Kunde hatte auch die Fruit-Cakes von Grolet probiert, er sagte, unsere waren besser», so Flamur.

Das Innere der Himbeere. blue News

Bereits bei der «Dubai-Schoggi» hatten sie als erste das Trendprodukt auf den Schweizer Markt gebracht. Auch da wurden sie mit Bestellungen überrannt. Doch nach dem Erfolg kam jedoch das Januarloch. «Es gab immer wieder Momente, wo wir aufhören wollten», erzählt Flamur. «Das jetzt gibt uns gerade sehr viel Hoffnung.»

Wer keines mehr kriegt, kann am diesjährigen Knabenschiessen sein Glück versuchen. Dort wird das Ehepaar einen Stand haben, wo sie die Fruit-Cakes verkaufen werden – ohne Vorbestellung. Bis dahin arbeiten sie weiter am Limit – und an neuen Sorten. «Wir haben noch viele Ideen», sagt Flamur.