Leuthard droht SVP-Politiker Imark mit rechtlichen Schritten

Schlägt die Wortwahl vom Volk gewählter Politiker jetzt von "ännet em grosse Teich" sich jetzt auch in der Schweiz nieder?! Finde ich unerfreulich. Aergerlich!

Wenn ich diesen Bericht richtig interpretiere, wurde der Sachverhalt "Ein Huhn ist auch nach ihrem Rücktritt ein Huhn" erklärt. Wer dieses Huhn ist oder sein soll wird von diesem SVP Politiker nicht erwähnt. Wenn nun die ex. BR an sich selber denkt, kann der SVP Politiker nicht viel dafür?

Wenn sie tatsächlich Strafanzeige stellt, wird das wie die 'Schwachkopf'-Affäre in Deutschland enden. Man wird sie für immer als 'Huhn' in Erinnerung haben.

Ein Interview regt auf und regt zu despektierlichen Bemerkungen an. Nichts neues unter dem Politdach. Jeder geht auf seine Art und Weise mit Befindlichkeiten um. Die eine versucht, die Contenance zu bewahren; der andere bemüht sich, das Niveau auch in der Rhetorik angemessen tief zu halten. Da geifern andere Exponenten bereits heftiger mit ihrer Wortwahl, um auf sich aufmerksam zu machen. Und die Ironie dabei ist: Da spielen Geschlecht, Reputation und Partei kaum eine Rolle mehr...

Colorless-Ratificati Mir scheint, ein gewisser Politiker ehrt hier einen Volksentscheid nicht so ganz gebührend.

Eine Wahrheit sollte man immer sagen dürfen. Wenn es ein linker ausgedrückt hätte hätte niemand darauf reagiert. Und so unrecht hat er ja auch nicht, in Bern werden viele faule Eier gelegt ist ja nur noch ein Hühnerstall.

Mein Gott jetzt lasst doch die Kirche im Dorf. Wenn man so exponiert ist muss man damit rechnen, leider ist es so. Gleich ein Gerichtsfall zu machen übertrieben. Es gibt weiss der Himmel wichtigere Fälle.

«Ein Huhn ist auch nach ihrem Rücktritt ein Huhn!!!» In der heutigen Zeit fühlt man sich durch solche Aussagen, so hart angegriffen das man damit Gerichte beschäftigen muss ( als hätten die Gerichte nichts besseres und wichtigeres zutun ). Ich glaub das nicht. Wobei sich da die Frage stellt: Wurde jetzt da nicht das / ein Huhn mit der Aussage verunglimpft? Ich frage nur für einen Freund... ;-)

8VCu9 Ein Hahn kräht morgens in der Früh - Hühner gackern den ganzen Tag.

Kurokawa Fische sind auch sympathische Nutztiere.Sie haben obendrein den Vorzug, eher schweigsam zu sein. Wissen Sie, was ich meine?

Vielleicht liegt es auch am Problem der schlechten Wortwahl der SVPler.

Epidot Die Wortwahl verbunden mit einem Minimum an Anstand war und ist schon immer das Problem der "Volkspartei".

Er hat ja Ihren Namen nicht genannt und wenn sie sich jetzt durch diese Aussage beleidigt fühlt und dies noch an die Öffentlichkeit bringt ist das schon fragwürdig dieser Atomenergie Austiegs Entscheid war und ist total unüberlegt und nur aus Populismus dieser damaligen CVP und heutigen Mitte Partei entstanden zudem musste für sie noch ein Elektro Dienstagen beschafft werden und dieser wird auch mit Atomstrom geladen die Steckdose macht keinen Unterschied der Stromart

Was war wohl zuerst? Das Huhn oder das (hohle) Ei?

