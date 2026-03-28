Wil SG Lieferwagen erfasst Kind – 9-jähriger Bub schwer verletzt

Dominik Müller

28.3.2026

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können.
Kantonspolizei St. Gallen

Am Freitag ist es in Wil SG zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Kind gekommen. Der 9-jährige Bub wurde durch die Kollision schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16.15 Uhr fuhr am Freitag ein 46-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf der Heinrich-Federerstrasse von Bazenheid SG in Richtung Lindenhofstrasse in Wil. Gleichzeitig trat ein 9-jähriges Kind hinter den Autos hervor auf die Strasse. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Kind, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Der 9-Jährige wurde demnach durch den Unfall schwer verletzt. Er musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar und wird durch die Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zum Verhalten des Kindes, machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren zu melden.

