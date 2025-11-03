  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Selbstunfall in Pfäffikon ZH Lieferwagen-Fahrer (53) prallt in Baum – tot

Dominik Müller

3.11.2025

Der Mann starb noch auf der Unfallstelle.
Der Mann starb noch auf der Unfallstelle.
Kantonspolizei Zürich

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Pfäffikon ZH ist ein Lenker eines Lieferwagens tödlich verletzt worden.

Redaktion blue News

03.11.2025, 10:34

Um 4.30 Uhr ging bei der Kapo Zürich die Meldung ein, dass auf der Kempttalstrasse in Pfäffikon ein Lieferwagen in einen Baum geprallt sei. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden den Lenker des Lieferwagens bewusstlos im Fahrzeug vor und leisteten dem Verletzten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Der 53-jährige Mann aus Sri Lanka verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kapo in einer Mitteilung schreibt.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Mann allein mit seinem Lieferwagen von Fehraltorf Richtung Pfäffikon unterwegs. Aus zurzeit unbekannten Gründen fuhr er auf die Gegenfahrbahn sowie über den linken Fahrbahnrand hinaus, wo er frontal in einen Baum prallte.

Die Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen, die durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt werden.

Die Kempttalstrasse musste wegen dem Unfall bis etwa um 8 Uhr beidseitig gesperrt werden. Die Verkehrsgruppen der Feuerwehren Pfäffikon ZH und Fehraltorf richteten eine Umleitung ein.

Meistgelesen

Beim Air-India-Absturz starben 241 Menschen – jetzt spricht der einzige Überlebende
Konkurswelle rollt über die Schweiz – diese Regionen trifft es am härtesten
Das sagen Schürpf, Fringer und Schiri-Experte Erlachner zur Shaqiri-Szene
Kiews Drohnen bringen Putins Luftabwehr an ihre Grenzen
Insolvenz bei deutschem Autozulieferer – 700 Stellen weg